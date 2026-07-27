محامي زوج سيدة الإسماعيلية : أتمنى حل الخلاف بدلا من الطلاق

قال أحمد رزق، محامي الزوج في واقعة الإسماعيلية، إنه يتمنى انتهاء الأزمة بعودة الحياة الزوجية بين الطرفين، معتبرًا أن الزوجة تسرعت في التعامل مع الموقف وتصويره ونشره.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أوضح رزق أن القانون لا يجيز التشهير بالآخرين، حتى في ظل وجود خلافات أسرية، مؤكدًا: "كان ممكن تثبت حالة لزوجها، لكن القانون لم يُبح التشهير."

وأضاف أن التصالح الذي تم داخل النيابة لا يعني انتهاء فرص الصلح بين الزوجين، مشيرًا إلى أن جلسة عرفية ستُعقد بحضور كبار العائلتين لحسم مصير العلاقة.

وقال: "أتمنى يرجعوا بيتهم، لأن البيت مشروع، والحفاظ على الأسرة أفضل من انهيارها، وما زالت هناك فرصة للحل."

وأشار إلى أن الزوج لم يعتدِ على زوجته عقب انتهاء التحقيقات، نافيًا ما تردد في هذا الشأن، مؤكدًا: "كنت موجودًا داخل النيابة، وهذا الكلام غير صحيح."

واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة يجب أن تُعالج بهدوء بعيدًا عن التصعيد، وأن الاحتكام للحوار والقانون هو السبيل الأمثل لحل الخلافات الأسرية.