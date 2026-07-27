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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمباركة ألونسو .. تشيلسي يسعى للتعاقد مع نجم ليفربول السابق

ليفربول
ليفربول
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي تشيلسي في مفاوضات للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ليفربول السابق ولاعب برينتفورد الحالي، ضمن خطة النادي لإضافة عناصر أكثر خبرة إلى صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا لموقع "ذا أتلتيك" البريطاني، يتصدر تشيلسي سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، رغم اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بضمه، في وقت أبدى فيه برينتفورد استعداده للسماح برحيله مجانًا، تقديرًا للعلاقة الجيدة التي تجمع الطرفين، رغم استمرار عقده حتى صيف 2027.

ويأتي اهتمام "البلوز" بهندرسون في ظل مراجعة سياسة التعاقدات التي اعتمدت خلال السنوات الماضية على استقطاب اللاعبين الشباب، إذ تسعى الإدارة إلى تحقيق توازن أكبر داخل الفريق من خلال ضم لاعبين يمتلكون الخبرة والقدرة على قيادة غرفة الملابس.

مشاركة هندرسون 

وكان هندرسون قد شارك مع منتخب إنجلترا في كأس العالم الأخيرة تحت قيادة توماس توخيل، قبل أن يتعرض لكسر في ذراعه اليسرى خلال إحدى مباريات البطولة، وخضع بعدها لعملية جراحية، لكنه استمر في مرافقة المنتخب حتى نهاية مشواره.

ويواصل تشيلسي دراسة عدد من الأسماء المخضرمة هذا الصيف، بعدما ارتبط بالتعاقد مع مهاجم برايتون داني ويلبيك، كما أبدى اهتمامًا بجون ستونز، بينما سبق أن تقدم بعرض لضم جرانيت تشاكا، لكنه قوبل بالرفض.

وخاض هندرسون 32 مباراة مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، بعدما انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن أياكس، الذي لعب في صفوفه بين عامي 2023 و2025.

ويمتلك الدولي الإنجليزي سجلًا حافلًا، إذ قضى 12 موسمًا بقميص ليفربول، خاض خلالها 492 مباراة، وقاد الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب عدد من البطولات المحلية والقارية.

ويرى مسؤولو تشيلسي أن خبرة هندرسون وشخصيته القيادية قد تمنح الفريق إضافة مهمة داخل وخارج الملعب، رغم المنافسة القوية التي سيواجهها على مركزه في ظل وجود أسماء بارزة مثل مويسيس كايسيدو، وإنزو فرنانديز، وروميو لافيا، وداريو إيسوجو، وهو ما قد يجعل دوره يتجاوز المشاركة الفنية إلى قيادة المجموعة الشابة داخل الفريق.

ألونسو تشيلسي ليفربول هندرسون

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