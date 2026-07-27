الاتحاد العراقي: تجديد عقد آرنولد في مراحله الأخيرة

اقترب الاتحاد العراقي لكرة القدم، من حسم ملف تجديد عقد المدير الفني للمنتخب الوطني، الأسترالي جراهام آرنولد، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني لـ"أسود الرافدين" ومواصلة مسيرة التطور خلال المرحلة المقبلة.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في الاتحاد، يوسف فعل، في تصريح لصحيفة (الصباح) إن المباحثات مع آرنولد وصلت إلى مراحل متقدمة، مبيناً أن الجانبين يعملان حالياً على استكمال بعض التفاصيل الإدارية واللوجستية تمهيداً لإتمام إجراءات التوقيع الرسمي.

وأضاف أن الاتحاد يتوقع حسم ملف التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل وجود تفاهم كبير بين الطرفين ورغبة مشتركة في مواصلة العمل، مؤكداً تمسك الاتحاد باستمرار المدرب الأسترالي لما يمتلكه من رؤية فنية وقدرة على قيادة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

موقف الاتحاد العراقي

ونفى فعل، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعثر المفاوضات أو وجود أسماء بديلة لخلافة آرنولد، مؤكداً، أن تلك المعلومات غير دقيقة، وأن الاتحاد لم يدخل في أي مفاوضات مع مدربين آخرين.

وأشار إلى أن آرنولد بات يمتلك معرفة واسعة بإمكانات اللاعب العراقي وظروف الكرة المحلية، الأمر الذي يعزز فرص استمراره مع المنتخب، لافتاً إلى أن الاتحاد يثق بقدرته على مواصلة قيادة الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات.

ويأتي توجه الاتحاد لتجديد عقد آرنولد بعد نجاحه في قيادة المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تنتظر "أسود الرافدين" استحقاقات مهمة، أبرزها بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" ونهائيات كأس آسيا 2027، إلى جانب مشاركات خارجية أخرى.