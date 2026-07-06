الاتحاد العراقي يكشف موقفه من استمرار أرنولد بعد وداع المونديال

أكد مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوسف فعل، أن الاتحاد يضع الاستقرار الفني في مقدمة أولوياته، بعد نجاح المنتخب الوطني في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال فعل، في تصريح لصحيفة (الصباح): " الاتحاد يسعى إلى الحفاظ على الجهاز الفني والبناء على ما تحقق، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مبيناً أن هناك رغبة مشتركة بين الاتحاد وأرنولد للاستمرار مع المنتخب الوطني".

وأضاف أن" لجنة التفاوض الخاصة بتجديد العقد ستضم رئيس الاتحاد يونس محمود، والنائب الأول سرمد عبد الإله، والنائب الثاني محمد ناصر، لبحث تفاصيل العقد الجديد وآلية استمراره مع المنتخب الوطني".

ونفى فعل صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود مسودة قرارات ستُطرح على أرنولد خلال الاجتماع، مؤكداً أن ما يُثار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وشدد على أن " جميع الجوانب الفنية، بما فيها استدعاء اللاعبين واختيار القائمة، تُعد من صميم صلاحيات الملاك التدريبي، ولا يتدخل الاتحاد في قرارات المدرب المتعلقة بهذه الملفات".