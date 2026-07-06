قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا
سيف زاهر : من أجل الحلم .. لنكتب التاريخ يا صلاح
الطماطم تعاود الارتفاع .. مقاجأة في أسعار الخضروات اليوم
فيه شوية أمطار .. أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء
ألسنة اللهب تلتهم أحواشًا وأشجار نخيل في جرجا.. والحماية المدنية تمنع كارثة
تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم
الزراعة : جودة البطيخ تتحسن الأسبوع الحالي.. والبشاير جيدة
إف 35 تشعل غضب إسرائيل.. نتنياهو يضعط على ترامب للتراجع عن قراره بشأن تركيا
فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ نهائي كأس العالم 2026
90 جرام .. رئيس شعبة المخابز يقدم مقترحا لمنظومة الخبز الجديدة
إنبي: انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي رسميًا
4 شهداء في الغارة الإسرائيلية على النبطية الفوقا جنوبي لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد العراقي يكشف موقفه من استمرار أرنولد بعد وداع المونديال

منتخب العراق
منتخب العراق
مجدي سلامة

أكد مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوسف فعل، أن الاتحاد يضع الاستقرار الفني في مقدمة أولوياته، بعد نجاح المنتخب الوطني في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، مشيراً إلى وجود رغبة مشتركة مع المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال فعل، في تصريح لصحيفة (الصباح): " الاتحاد يسعى إلى الحفاظ على الجهاز الفني والبناء على ما تحقق، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، مبيناً أن هناك رغبة مشتركة بين الاتحاد وأرنولد للاستمرار مع المنتخب الوطني".

وأضاف أن" لجنة التفاوض الخاصة بتجديد العقد ستضم رئيس الاتحاد يونس محمود، والنائب الأول سرمد عبد الإله، والنائب الثاني محمد ناصر، لبحث تفاصيل العقد الجديد وآلية استمراره مع المنتخب الوطني".

ونفى فعل صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود مسودة قرارات ستُطرح على أرنولد خلال الاجتماع، مؤكداً أن ما يُثار بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وشدد على أن " جميع الجوانب الفنية، بما فيها استدعاء اللاعبين واختيار القائمة، تُعد من صميم صلاحيات الملاك التدريبي، ولا يتدخل الاتحاد في قرارات المدرب المتعلقة بهذه الملفات".

العراقي كأس العالم مدير المكتب الإعلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

حريق فى الساحل الشمالى

اندلاع حريق ضخم .. النيران تلتهم سيارات داخل قرية بالساحل الشمالي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر يستعرض توقعات للجمهور لمباراة مصر والأرجنتين

كريم حافظ

كريم حافظ : أي لاعب يتمنى المشاركة أمام الأرجنتين

بيراميدز

أحمد حسن يكشف عن خطة بيراميدز في الموسم المقبل

بالصور

بدء عزاء والدة حسام الدين محمد بمسجد الشرطة

عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد
عزاء والدة مدير التصوير حسام الدين محمد

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة
الأرصاد تحذر من ذروة الصيف.. 10 نصائح لحماية الأطفال من الحرارة والرطوبة المرتفعة

أرخص 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر ‏2026 ‏

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا
دانييلا رحمة بإطلالة جريئة مع الكرز.. لوك يخطف الأنظار ويشعل السوشيال ميديا

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

المزيد