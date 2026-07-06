صحيفة: ألمانيا تفوز بصفقة بناء 12 غواصة جديدة لصالح كندا

أفادت صحيفة "ذا جلوبال أند ميل" الكندية، اليوم الإثنين، بأن الحكومة اختارت ألمانيا لبناء أسطول جديد من الغواصات لصالح البحرية الملكية، في صفقة تُعد من أكبر مشاريع التسلح في تاريخ البلاد.

وأوضحت الصحيفة، أنه بحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء مارك كارني القرار رسميًا في مدينة هاليفاكس، واضعًا حدًا لمنافسة محتدمة بين شركة "تي كيه إم إس" الألمانية ومنافستها الكورية الجنوبية "هانوا" للفوز بعقد بناء 12 غواصة جديدة.

ومن المتوقع أن تمنح الغواصات الجديدة كندا قدرة غير مسبوقة على تنفيذ دوريات بحرية في مياهها الإقليمية بسرية، في إطار جهود أوتاوا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

ورغم إعلان الشركة الفائزة، فإن ذلك لا يعني توقيع العقد النهائي، إذ سيقتصر الإعلان على تحديد "المتعهد المفضل"، على أن تستمر المفاوضات بين الحكومة والشركة المختارة، وهي عملية قد تستغرق سنوات قبل إبرام الاتفاق النهائي.

وتُقدَّر قيمة عقد تصنيع الغواصات بما بين 14 و21 مليار دولار أمريكي، فيما قد تصل التكلفة الإجمالية للمشروع، بما يشمل التشغيل والصيانة والتحديث، إلى ما بين 40 و50 مليار دولار كندي (نحو 28 إلى 35 مليار دولار أمريكي) .

ويأتي المشروع ضمن خطة الحكومة الكندية لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2035، تماشيًا مع الأهداف التي حددها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت أوتاوا قد أكدت، في وقت سابق، أن كلا العرضين، غواصة 212CD التي تقدمها الألمانية، وغواصة KSS-III Batch-II التابعة للشركة الكورية الجنوبية، يلبيان المتطلبات العملياتية، على أن يُحسم القرار النهائي بناءً على المنافع الاقتصادية والصناعية التي ستعود على كندا.