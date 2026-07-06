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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الكهرباء : تحويل 1.1 مليون عداد إلى نظام الشرائح الأيام القليلة المقبلة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عبد الرحمن سرحان

أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء تنفيذ إجراءات تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى نظام الشرائح خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفيق أوضاع العدادات الكودية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح الوزير، خلال لقاء استضافه حزب مستقبل وطن بحضور قيادات الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية وقيادات وزارة الكهرباء، أن العدادات التي تم التصالح بشأنها أو توفيق أوضاعها، إلى جانب عدادات المباني القديمة، سيتم إعادة احتساب استهلاكها وفق نظام الشرائح، بما يضمن عدم تحميل أصحابها أية أعباء إضافية.

توفيق أوضاع نحو 1.4 مليون عداد كودي

وأشار محمود عصمت إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على توفيق أوضاع نحو 1.4 مليون عداد كودي بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذا الملف يشهد تقدمًا كبيرًا وسيتم الانتهاء من معالجته تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل في الوقت نفسه فحص باقي العدادات الكودية لتحديد المستحق منها لتوفيق الأوضاع، إلى جانب الاستمرار في تطوير منظومة الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لمواجهة الزيادة المتنامية في الطلب على الكهرباء، من خلال رفع كفاءة محطات التوليد، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يضمن استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.

مواجهة سرقة الكهرباء

وشدد الوزير على استمرار الحملات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي ومخالفات استخدام الكهرباء، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان تقديم الخدمة بكفاءة لجميع المواطنين.

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