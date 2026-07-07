من عمرو دياب إلى إليسا.. نجوم يستعدون لطرح ألبومات جديدة في صيف 2026

يشهد موسم صيف 2026 حالة من النشاط الغنائي المكثف، مع استعداد عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لطرح ألبومات وأغانٍ جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجمهور لما ستقدمه هذه الأعمال من مفاجآت وتنوع موسيقي.

ألبوم عمرو دياب 2026

يتصدر الفنان عمرو دياب قائمة النجوم المنتظر طرح أعمالهم الجديدة، حيث يستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد يضم 12 أغنية متنوعة، في خطوة يواصل من خلالها نشاطه الموسيقي خلال عام 2026.

ألبوم إليسا 2026

كما تواصل كل من أصالة وإليسا التحضير لأعمال وألبومات غنائية جديدة، وسط حالة من الترقب بين جمهورهما لمعرفة تفاصيل المشاريع الفنية التي تعملان عليها حاليًا.

تامر عاشور

انتهى الفنان تامر عاشور من تسجيل أغلبية أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه قريبًا، بينما كشف الفنان ساموزين عن تحضيره لألبوم غنائي جديد يسعى من خلاله للمنافسة بقوة خلال موسم الصيف.

باسكال مشعلاني تطرح أغنية جديدة قبل ألبومها المنتظر

وتستعد الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهائها من تصوير الفيديو كليب الخاص بها، لتكون أولى مفاجآتها الفنية قبل طرح ألبومها الجديد.



وقالت باسكال مشعلاني في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» إن الأغنية الجديدة تحمل طابعًا رومانسيًا، مشيرة إلى أنها إحدى أغاني ألبومها المنتظر، الذي تم تأجيل طرحه خلال الفترة الماضية، على أن يتم تحديد موعده في وقت لاحق.



شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أغنيات جديدة

وفي سياق متصل، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد مدير أعمالها في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» أن الأغاني أصبحت جاهزة للطرح، ومن المقرر تقديمها للجمهور بعد الفترة المقبلة.

وأضاف أن شيرين تعمل على تقديم أعمال جديدة تحمل طابعًا مختلفًا، وسط انتظار جمهورها لعودتها الغنائية بأغنيات جديدة.