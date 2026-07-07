الفراعنة vs راقصو التانجو.. تفاصيل آخر تدريبات منتخب مصر استعداداً للأرجنتين

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب الأرجنتين في السابعة مساء الثلاثاء -بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات دور الستة عشر لكأس العالم 2026.

وشارك في مران منتخب مصر 24 لاعباً، بينما أدى الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح برنامجاً علاجياً.

وحضر مران منتخب مصر المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في المونديال، ومحمد الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين وطارق أبوالعينين، أعضاء المجلس.