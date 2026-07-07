إمام عاشور قبل مواجهة الأرجنتين: لن نعود إلى مصر دون ميدالية

أكد إمام عاشور، نجم منتخب مصر، أن جميع اللاعبين لديهم إصرار كبير على مواصلة المشوار في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن المنتخب لن يغادر المنافسات دون تحقيق إنجاز يليق بطموحات الجماهير المصرية.

وقال إمام عاشور في تصريحاته قبل مواجهة الأرجنتين: “لن نعود إلى مصر من دون ميدالية… على الأقل سنُنهي كأس العالم في المركز الثالث.”، في رسالة تعكس الروح المعنوية المرتفعة داخل معسكر الفراعنة قبل المواجهة المرتقبة في دور الـ16.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الأرجنتين

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن والمدير العام إبراهيم حسن، تدريباته مساء الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وشهد المران تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على الجوانب الخططية والتكتيكية، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يسعى المنتخب لتطبيقها خلال اللقاء، في إطار الاستعداد لمواجهة أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

24 لاعبًا في المران وبرنامج علاجي لعبدالمنعم وفتوح

شارك في المران الختامي 24 لاعبًا، وسط جاهزية فنية وبدنية لمعظم عناصر المنتخب، بينما واصل الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد فتوح تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزهما وفق حالتهما البدنية.

دعم إداري قبل المواجهة المرتقبة

وحظي مران المنتخب بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، إلى جانب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب في كأس العالم، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة: محمد الشربيني، ومصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين، وطارق أبوالعينين، في إطار دعمهم للجهاز الفني واللاعبين قبل المواجهة الحاسمة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره في المونديال وتحقيق إنجاز تاريخي، مستندًا إلى الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون منذ انطلاق البطولة، في مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.