تتخطى 2000 حصان.. هينيسي فينوم F5-M الأقوى في العالم

قبل انطلاق فعاليات مهرجان جودوود للسرعة 2026، كشفت شركة هينيسي الأمريكية عن أحدث إصداراتها الخارقة، فينوم F5-M، في خطوة لفتت أنظار عشاق السيارات عالية الأداء حول العالم.

وجاء هذا الكشف بعد فترة قصيرة من نجاح فيراري في جذب اهتمام محبي السيارات الرياضية بإطلاق نسخة من 12 سيليندري مزودة بناقل حركة يدوي، إلا أن هينيسي اختارت الذهاب إلى ماهو أبعد، عبر تقديم فينوم F5-M باعتبارها أقوى سيارة إنتاجية في العالم تعتمد على ناقل حركة يدوي.

هينيسي فينوم F5-M

هينيسي فينوم F5-M الأقوى في فئاتها

اتجهت شركة هينيسي الأمريكية إلى تطوير سيارة هايبركار جديدة تحمل طابعًا استثنائيًا في عالم الأداء العالي، حيث اعتمدت على فكرة الجمع بين القوة المفرطة والتحكم اليدوي الكامل.

وجاء المشروع ليعكس رؤية مختلفة عن الاتجاه السائد في صناعة السيارات الخارقة، مع التركيز على تجربة قيادة مباشرة تعتمد على ناقل حركة تقليدي من 6 سرعات.

هينيسي فينوم F5-M

محرك V8 بقوة تتجاوز 2000 حصانًا

تعتمد السيارة على محرك ثماني الأسطوانات V8 بسعة 6.6 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تصل إلى 2,031 حصانًا ميكانيكيًا، ما يضع السيارة ضمن فئة محدودة جدًا من المركبات التي تتجاوز حاجز الألفي حصان، مع الحفاظ على التحكم اليدوي الكامل في نقل الحركة.

هينيسي فينوم F5-M

منظومة تعليق وتصميم هينيسي فينوم F5-M

جاءت السيارة مزودة بنظام تعليق متكيف يعمل على التكيف مع ظروف الطريق وأساليب القيادة المختلفة، بما يساهم في تحسين الثبات والتحكم عند السرعات العالية.

كما تعتمد على جنوط رياضية بتصميم نجمي متعدد الأذرع يعزز من الطابع الهجومي للسيارة، إلى جانب صادم أمامي وخلفي تم تصميمهما لتحسين تدفق الهواء وتقليل مقاومة الحركة.

هينيسي فينوم F5-M

وتكتمل الملامح الخارجية بوجود أربعة مخارج للعادم تعكس الطابع الرياضي القوي للمحرك، بينما تميزت السيارة بتصميم سقف مستوحى من الطائرات المقاتلة، مع إمكانية الفتح والإغلاق.

كما جاءت المقدمة بتصميم حاد ومدبب يعزز من الهوية العدوانية للمركبة، ويعكس الهدف الأساسي من المشروع القائم على الأداء العالي والانسيابية الهوائية في آن واحد، مع الحفاظ على مظهر يبرز القوة الكامنة تحت الغطاء.

هينيسي فينوم F5-M

سعر سيارة هينسي الخارقة

تقدم هينيسي هذه السيارة ضمن فئة محدودة للغاية من السيارات الخارقة عالية الأداء، حيث يبلغ سعرها حوالي 2.65 مليون دولار أمريكي.