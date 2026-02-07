قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

250 نسخة فقط.. هينيسي تقدم وحش فيلوسيرابتور لهذه المناسبة | صور

هينيسي فيلوسيرابتور
هينيسي فيلوسيرابتور
كريم عاطف

كشفت شركة هينيسي الأمريكية المتخصصة في تعديل السيارات عالية الأداء عن إصدار خاص جديد يعتمد على شاحنة فورد F-250، وذلك ضمن احتفالات مرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، ويأتي هذا الطراز في إطار توجه هينيسي لتقديم نسخ محدودة تحمل طابعًا خاصًا من حيث الأداء والتجهيز، مع الحفاظ على الهوية القوية لمركبات البيك أب الثقيلة.

ويحمل الإصدار الجديد اسم فيلوسيرابتور 1200، وتم تحديد عدد الإنتاج عند 250 نسخة فقط، في إشارة مباشرة إلى المناسبة التي تم تطوير السيارة من أجلها، ويمنح هذا العدد المحدود الطراز طابعًا خاصًا، حيث يستهدف فئة الباحثين عن مركبة مختلفة تجمع بين القوة العالية والندرة.

هينيسي فيلوسيرابتور

سعر وتكلفة ترقيات فيلوسيرابتور

تبلغ تكلفة حزمة التعديل التي تقدمها هينيسي 54,500 دولار، وهي تضاف إلى السعر الأساسي لفورد F-250 فئة لاريت، والذي يبدأ من 63,035 دولار.

وبهذا يصل السعر الإجمالي للسيارة بعد التعديل إلى نحو 117,535 دولار، ما يضعها ضمن فئة الشاحنات المعدلة عالية التكلفة، ويعكس حجم التغييرات الميكانيكية والتجهيزية التي خضعت لها.

هينيسي فيلوسيرابتور

محرك فيلوسيرابتور المعدلة 

يحمل اسم فيلوسيرابتور 1200 دلالة خاصة، إذ لا يشير الرقم إلى القوة الحصانية، بل إلى تصنيف المشروع المرتبط بعزم الدوران الأساسي، حيث تحتفظ السيارة بمحرك فورد الديزل V8 سعة 6.7 لتر المزود بشاحن توربيني، إلا أن هينيسي أجرت عليه تعديلات شاملة سمحت برفع القوة إلى 500 حصان، أما العزم، فيبلغ رقمًا لافتًا يصل إلى 1,626 نيوتن متر، ما يعزز قدرات السحب والأداء على الطرق الوعرة بشكل واضح.

هينيسي فيلوسيرابتور

تصميم وتجهيزات فيلوسيرابتور 

حصلت فيلوسيرابتور 1200 على جنوط قياس 18 بوصة، مع إطارات مخصصة للتضاريس الوعرة بقياس 37 بوصة، كما زودت السيارة بممتصات صدمات Fox 2.5 قابلة للتعديل، ونظام تعليق مرفوع بمقدار 5 سم من BDS ، ما يعزز من قدراتها خارج الطرق الممهدة، وتشمل الإضافات عتبات جانبية كهربائية مزودة بإضاءة، وغطاء محرك بتصميم ديناميكي، إلى جانب شريط إضاءة LED بطول 127 سم في الواجهة الأمامية.

وشهدت المقصورة الداخلية تعديلات واضحة تعكس هوية الإصدار الخاص، حيث تم استخدام الجلد الأسود مع خامات ألكانتارا، وإضافة لمسات حمراء تمنح المقصورة طابعًا رياضيًا، وتضم السيارة شاشة لمس مخصصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع دعم التطبيقات الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء، ولوحة عدادات رقمية تعرض بيانات القيادة.

هينيسي هينيسي الأمريكية تعديل السيارات السيارات المعدلة فيلوسيرابتور 1200 سيارة فيلوسيرابتور 1200 سيارة فيلوسيرابتور 1200 المعدلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبدالغفار

جائز علميا ودينيا .. الصحة ندرس إنشاء بنك الأنسجة وعلي رأسها الجلد

الأرصاد

هيئة الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة غداً

البابا تواضروس

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس ويطمئن على الخدمة بإيبارشية لندن

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد