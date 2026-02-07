250 نسخة فقط.. هينيسي تقدم وحش فيلوسيرابتور لهذه المناسبة | صور

كشفت شركة هينيسي الأمريكية المتخصصة في تعديل السيارات عالية الأداء عن إصدار خاص جديد يعتمد على شاحنة فورد F-250، وذلك ضمن احتفالات مرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة، ويأتي هذا الطراز في إطار توجه هينيسي لتقديم نسخ محدودة تحمل طابعًا خاصًا من حيث الأداء والتجهيز، مع الحفاظ على الهوية القوية لمركبات البيك أب الثقيلة.

ويحمل الإصدار الجديد اسم فيلوسيرابتور 1200، وتم تحديد عدد الإنتاج عند 250 نسخة فقط، في إشارة مباشرة إلى المناسبة التي تم تطوير السيارة من أجلها، ويمنح هذا العدد المحدود الطراز طابعًا خاصًا، حيث يستهدف فئة الباحثين عن مركبة مختلفة تجمع بين القوة العالية والندرة.

سعر وتكلفة ترقيات فيلوسيرابتور

تبلغ تكلفة حزمة التعديل التي تقدمها هينيسي 54,500 دولار، وهي تضاف إلى السعر الأساسي لفورد F-250 فئة لاريت، والذي يبدأ من 63,035 دولار.

وبهذا يصل السعر الإجمالي للسيارة بعد التعديل إلى نحو 117,535 دولار، ما يضعها ضمن فئة الشاحنات المعدلة عالية التكلفة، ويعكس حجم التغييرات الميكانيكية والتجهيزية التي خضعت لها.

محرك فيلوسيرابتور المعدلة

يحمل اسم فيلوسيرابتور 1200 دلالة خاصة، إذ لا يشير الرقم إلى القوة الحصانية، بل إلى تصنيف المشروع المرتبط بعزم الدوران الأساسي، حيث تحتفظ السيارة بمحرك فورد الديزل V8 سعة 6.7 لتر المزود بشاحن توربيني، إلا أن هينيسي أجرت عليه تعديلات شاملة سمحت برفع القوة إلى 500 حصان، أما العزم، فيبلغ رقمًا لافتًا يصل إلى 1,626 نيوتن متر، ما يعزز قدرات السحب والأداء على الطرق الوعرة بشكل واضح.

تصميم وتجهيزات فيلوسيرابتور

حصلت فيلوسيرابتور 1200 على جنوط قياس 18 بوصة، مع إطارات مخصصة للتضاريس الوعرة بقياس 37 بوصة، كما زودت السيارة بممتصات صدمات Fox 2.5 قابلة للتعديل، ونظام تعليق مرفوع بمقدار 5 سم من BDS ، ما يعزز من قدراتها خارج الطرق الممهدة، وتشمل الإضافات عتبات جانبية كهربائية مزودة بإضاءة، وغطاء محرك بتصميم ديناميكي، إلى جانب شريط إضاءة LED بطول 127 سم في الواجهة الأمامية.

وشهدت المقصورة الداخلية تعديلات واضحة تعكس هوية الإصدار الخاص، حيث تم استخدام الجلد الأسود مع خامات ألكانتارا، وإضافة لمسات حمراء تمنح المقصورة طابعًا رياضيًا، وتضم السيارة شاشة لمس مخصصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط مع دعم التطبيقات الذكية، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام تكييف هواء، ولوحة عدادات رقمية تعرض بيانات القيادة.