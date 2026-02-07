الطائفة الإنجيلية تدعم مدارس التربية الفكرية بأسيوط بكراسي متحركة .. صور

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن تسليم عدد من الكراسي المتحركة لمدارس التربية الفكرية على مستوى أسيوط، وتدشين عدد من المبادرات التنموية.

شهد اللقاء عدد من القيادات الدينية والتنفيذية، من بينهم القس موسى أقلاديوس رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق والشيخ باسم نجيب عضوا المجلس الإنجيلي العام، ويوسف طلعت المستشار القانوني، والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو هيئة الأوقاف الإنجيلية، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وسوزان صدقي رئيس قطاع التنمية، ومؤنس مدير مدرسة السلام، إلى جانب عدد من رعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط وأعضاء الكنيسة الإنجيلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، مستعرضًا عددًا من المشروعات والجهود التنموية التي تشهدها المحافظة، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني، من بينها إنشاء ثلاثة أقسام للحروق بمستشفيات أسيوط، وإنشاء مركز لتأهيل ذوي الهمم بقرية الواسطى، ومبادرة "كوب لبن لكل طفل"، ونادي الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تجربة "بازار كيان" كنموذج رائد لتحويل منطقة كانت مهملة أسفل أحد الكباري إلى وحدات إنتاجية ذات مردود اجتماعي واقتصادي لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المحاور المرورية وتوسعة الطرق للقضاء على التكدسات المرورية في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة ملحوظة في العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

وشدد المحافظ على دعم وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، مثمّنًا الدور الوطني والتنموي الذي تقوم به الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في دعم المواطنين وتنفيذ مبادرات تنموية فعالة تتكامل مع جهود الدولة، لا سيما في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المشروعات التنموية المشتركة المقترح تنفيذها بمحافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المحافظة، ومؤكدًا أهمية المشروعات التنموية المشتركة في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، وضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الشاملة.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معلنًا عن تجهيز ألف وجبة ساخنة للإفطار الرمضاني، مؤكدًا الاستفادة من اهتمام محافظ أسيوط بالمشاركة المجتمعية لتوسيع دائرة العمل التنموي داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجالات التنمية المجتمعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك وتوسيع نطاق المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة على أرض محافظة أسيوط.