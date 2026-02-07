قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الطائفة الإنجيلية تدعم مدارس التربية الفكرية بأسيوط بكراسي متحركة .. صور

محافظ أسيوط يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية
محافظ أسيوط يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية
إيهاب عمر

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن تسليم عدد من الكراسي المتحركة لمدارس التربية الفكرية على مستوى أسيوط، وتدشين عدد من المبادرات التنموية.

شهد اللقاء عدد من القيادات الدينية والتنفيذية، من بينهم القس موسى أقلاديوس رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق والشيخ باسم نجيب عضوا المجلس الإنجيلي العام، ويوسف طلعت المستشار القانوني، والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو هيئة الأوقاف الإنجيلية، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، وسوزان صدقي رئيس قطاع التنمية، ومؤنس مدير مدرسة السلام، إلى جانب عدد من رعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط وأعضاء الكنيسة الإنجيلية.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، مستعرضًا عددًا من المشروعات والجهود التنموية التي تشهدها المحافظة، والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمع المدني، من بينها إنشاء ثلاثة أقسام للحروق بمستشفيات أسيوط، وإنشاء مركز لتأهيل ذوي الهمم بقرية الواسطى، ومبادرة "كوب لبن لكل طفل"، ونادي الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تجربة "بازار كيان" كنموذج رائد لتحويل منطقة كانت مهملة أسفل أحد الكباري إلى وحدات إنتاجية ذات مردود اجتماعي واقتصادي لخدمة أبناء المحافظة.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المحاور المرورية وتوسعة الطرق للقضاء على التكدسات المرورية في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد طفرة ملحوظة في العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

وشدد المحافظ على دعم وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة، مثمّنًا الدور الوطني والتنموي الذي تقوم به الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في دعم المواطنين وتنفيذ مبادرات تنموية فعالة تتكامل مع جهود الدولة، لا سيما في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من المشروعات التنموية المشتركة المقترح تنفيذها بمحافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المحافظة، ومؤكدًا أهمية المشروعات التنموية المشتركة في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، وضرورة توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الشاملة.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معلنًا عن تجهيز ألف وجبة ساخنة للإفطار الرمضاني، مؤكدًا الاستفادة من اهتمام محافظ أسيوط بالمشاركة المجتمعية لتوسيع دائرة العمل التنموي داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية أبرز الأنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجالات التنمية المجتمعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون المشترك وتوسيع نطاق المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة على أرض محافظة أسيوط.

أسيوط محافظ أسيوط الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مدارس التربية الفكرية رئيس سنودس النيل الإنجيلي مجمع أسيوط الإنجيلي هيئة الأوقاف الإنجيلية الكنائس الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

أرسنال

أرسنال يفوز بثلاثية على سندرلاند ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

تشيلسي

تشيلسي يهزم وولفرهامبتون 3-1 في الدوري الإنجليزي

الزمالك

الزمالك يتصدر قائمة الأندية الأفريقية والعربية في إيقاف القيد .. تفاصيل

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد