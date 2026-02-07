الزمالك على أعتاب ربع النهائي.. مواجهة مصيرية أمام زيسكو الزامبي بالكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية ومصيرية أمام زيسكو الزامبي غدا في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا ومواصلة تصدر المجموعة الرابعة.

واختتم الزمالك استعداداته للمباراة تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال من خلال مرانه الأخير الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ستاد ليفي مواناواسا الزامبي، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة وسط حالة من التركيز الشديد من جانب اللاعبين.

معتمد جمال يقود الزمالك لمعركة خارج الديار لحسم بطاقة العبور

ويأمل معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز خارج الديار لضمان الصعود إلى الدور ربع النهائي خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المجموعة ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر، مستغلا الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق الزامبي في دور المجموعات حيث لم يحقق أي فوز أو تعادل حتى الآن وتلقى الهزيمة في جميع مبارياته ليقبع في ذيل ترتيب المجموعة دون نقاط.

وغادرت بعثة الفريق مساء أمس الخميس إلى زامبيا وسط أجواء إيجابية بعد النتائج المميزة التي حققها الأبيض مؤخرًا محليا وقاريا.

عودة عناصر هامة إلي قائمة الزمالك

وشهدت قائمة الزمالك عودة عدد من العناصر المهمة، في مقدمتهم سيف الدين الجزيري ومحمد السيد بعد تعافيهما من نزلة البرد بالإضافة إلى محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق، كما عاد حسام عبد المجيد للمشاركة بعد انتهاء إيقافه بسبب تراكم البطاقات والذي تسبب في غيابه عن مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري.

في المقابل، تأكد غياب عمر جابر الظهير الأيمن وقائد الفريق عن مواجهة زيسكو، لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وهو ما يمثل ضربة لخط دفاع الزمالك، إلا أن الجهاز الفني يعوّل على البدائل المتاحة لسد هذا الغياب.

فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية بالدوري

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه المثير على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-3 في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة شهدت أداءً هجوميًا قويًا من لاعبي الأبيض، ليواصل الفريق مطاردته لصدارة الدوري ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

كما كان الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في لقاء حمل طابع الإثارة حتى اللحظات الأخيرة وسجل هدفي الأبيض حسام عبد المجيد وعدي الدباغ ليرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتربع على قمة المجموعة الرابعة.

الزمالك يتصدر المجموعة الرابعة بالكونفدرالية

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية المصري البورسعيدي وزيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي حيث يتصدر الأبيض الترتيب برصيد 8 نقاط بينما يأتي المصري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساويا مع كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث،وهو ما يزيد من أهمية مواجهة زيسكو إذ يمنح الفوز الزمالك فرصة ذهبية لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة.

ويطمح الجهاز الفني للفارس الأبيض إلى استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين بجانب عودة عدد من العناصر المؤثرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام زيسكو على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن مباريات خارج الديار في البطولات الأفريقية دائمًا ما تتطلب تركيزًا كبيرًا وانضباطًا تكتيكيًا.

ويعول الزمالك على مجموعة من لاعبيه أصحاب الخبرة القارية إلى جانب العناصر الشابة التي أثبتت جدارتها في المباريات الأخيرة في إطار سعي الفريق للعودة بقوة إلى منصات التتويج الأفريقية وإسعاد جماهيره التي تترقب مشوار الأبيض في البطولة.

وتبقى مواجهة زيسكو محطة فارقة في مشوار الزمالك بالكونفدرالية هذا الموسم إذ يدرك الجميع داخل القلعة البيضاء أن الفوز سيقرّب الفريق خطوة كبيرة نحو ربع النهائي ويمنحه دفعة معنوية إضافية قبل استكمال مشواره المحلي والقاري خلال الفترة المقبلة.