الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك من لديه رغبة في تشويه أي شيء إيجابي يحدث في مصر .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلال الـ 7 سنوات الماضية كنا بنستورد قمح بحوالي 1.5 مليار دولار في كل سنة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" خلال العام الماضي استوردنا قمح بـ 1.2 مليار دولار وتم توفير حوالي 13 مليار جنيه ومحدش خدها في جيبه ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى منفعلا :" فيه ناس شريفة ومحترمة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" العام الماضي تم توريد 4.2 مليون طن قمح لهيئة السلع التموينية والعام الحالي سيتم توريد 5 ملايين طن".