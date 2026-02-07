سفير روسيا في بلجيكا : الاتحاد الأوروبي يهيئ شعوبه لنزاع مسلح مع موسكو

قال السفير الروسي لدى بلجيكا، دينيس غونشار، إن الاتحاد الأوروبي يشهد تسارعا ملحوظا في وتيرة العسكرة، بالتوازي مع ما وصفه بتهيئة الرأي العام الأوروبي لاحتمال اندلاع نزاع مسلح مع روسيا بحلول عام 2030.

وفي مقابلة مع وكالة «نوفوستي»، اعتبر غونشار أن أوروبا تمر بـ«عمليات سلبية للغاية»، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد تعمل على عسكرة مجتمعاتها بسرعة وتحويل اقتصاداتها إلى ما يشبه اقتصاد الحرب.

وأضاف أن هذا التوجه، وفق تعبيره، يعكس استعدادا لنزاع مسلح شبه حتمي مع روسيا، محذرا من أن هذا المسار «المتهور والمغامر» قد يقود إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.

وتأتي تصريحات السفير الروسي في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل حلف شمال الأطلسي لزيادة الإنفاق العسكري. ففي مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في 11 ديسمبر، دعا الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الدول الأوروبية إلى رفع موازناتها الدفاعية «استعدادا لمواجهة الروس»، مطالبا بتبني ما سماه «عقلية عسكرية»، ومشيرا إلى أن الحلف قد يكون «الهدف التالي» لروسيا.

في المقابل، شددت موسكو على نفيها أي نوايا عدوانية، إذ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تملك خططًا لمهاجمة دول الناتو أو الاتحاد الأوروبي، معربا عن استعداد روسيا لتقديم ضمانات مكتوبة بهذا الشأن.

كما دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الدول الغربية إلى التركيز على سبل منع اندلاع حرب كبرى، بدلا من الانشغال بتحديد موعد محتمل لوقوعها، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجنب تصعيد خطير في القارة الأوروبية.