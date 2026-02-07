زيلينسكي يكشف عن موعد إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الولايات المتحدة تريد أن تجد موسكو وكييف حلا لإنهاء الحرب قبل الصيف.



وفي تصريحات صحفية نشرها مكتبه اليوم السبت، قال زيلينسكي إن الولايات المتحدة اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في ميامي في غضون أسبوع، وإن كييف وافقت على ذلك.



وأكد بيان زيلينسكي تقريرا سابقا لرويترز بشأن التوقيت المقترح للتوصل إلى اتفاق.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا كانت تقترح خطة تسلسلية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل محددة.



اختتمت أوكرانيا وروسيا محادثات سلام استمرت يومين برعاية أمريكية في أبوظبي الأسبوع الماضي دون تحقيق انفراجة كبيرة، إلا أن الجانبين اتفقا على تبادل 157 أسير حرب من كل جانب، مستأنفين بذلك عمليات التبادل بعد توقفها خمسة أشهر. وقال زيلينسكي إن عملية تبادل أسرى الحرب ستستمر.