السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026 وكيفية التقديم لها، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بتغطية بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وبناءً على ما ورد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن الحصص (الكوتة) المخصصة للصحفيين والمصورين، يتشرف الاتحاد المصري لكرة القدم، والبالغة (25 صحفيا - 10 مصورين صحفيين) بإحاطة سيادتكم علمًا بالشروط العامة المعتمدة لاختيار الصحفيين المكلفين بالتغطية الإعلامية للبطولة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الشروط العامة
    1.    يتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات التقدم للحصول على (كود التغطية) من الصحفيين، موقعة من رؤساء مجلس إدارة الصحف أو المواقع الإلكترونية، على أن يقتصر الترشيح على اسم واحد فقط من كل مؤسسة.
    2.    أن يكون للصحفي المرشح حساب نشط ومسجل على القناة الإعلامية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA Media Hub).
    3.    أن يكون الصحفي مقيدًا بنقابة الصحفيين ويعمل بصفة منتظمة في القسم الرياضي بالمؤسسة، أو يعمل محررًا رياضيًا بموقع إلكتروني حاصل علي ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
    4.    تقديم تعهد كتابي رسمي من المؤسسة الصحفية يفيد بتحملها كامل تكاليف السفر والإقامة والتنقلات الداخلية للصحفي المكلف بتغطية البطولة، دون أدنى مسؤولية مالية على الاتحاد المصري لكرة القدم.
    5.    امتلاك الصحفي المرشح تأشيرة دخول سارية للولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا للإجراءات المعتمدة، أو مستند رسمي يفيد بتحديد موعد لمقابلة الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
6. أن يكون الصحفي المتقدم للحصول على (كود التغطية) سبق له تغطية بطولات كروية كبرى خارج مصر

ثانيًا: المواعيد

يرجى موافاة الاتحاد المصري لكرة القدم باسم الصحفي المرشح وكافة المستندات المطلوبة في موعد غايته 15 / 02 / 2026، تمهيدًا لمراجعتها وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقًا للضوابط المحددة.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الالتزام بالشروط والمواعيد المعلنة يأتي في إطار التنظيم المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبما يضمن عدالة التمثيل الإعلامي وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية.

ثالثًا: ما ورد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

يحيط الاتحاد المصري لكرة القدم علم سيادتكم بأن فيفا قد أعلن عن فتح باب التقدّم للحصول على الاعتمادات الإعلامية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026 لممثلي وسائل الإعلام غير حاملي الحقوق (NRHs).

وتتم إدارة عملية الاعتماد حصريًا عبر منصة FIFA Media Hub، ونظرًا للطلب المرتفع جدًا سيتم تطبيق إجراءات منظمة قائمة على نظام الحصص.

الفئات المتاح لها التقدّم
    •    وسائل الإعلام المكتوبة (المطبوعة والرقمية)
    •    المصورون الفوتوغرافيون

منصة FIFA الإعلامية – إلزامي
    •    تُقدَّم جميع طلبات التغطية عبر منصة FIFA Media Hub فقط.
    •    يشترط وجود حساب شخصي معتمد على المنصة، ولا يجوز مشاركة الحساب مع أي جهة أخرى.

أكواد الاعتماد والحصص
    •    يتم اعتماد الصحافة المكتوبة والمصورين الفوتوغرافيين عبر الاتحادات الوطنية الأعضاء في فيفا.
    •    يحصل كل اتحاد وطني على حصة محدودة وفقًا لـ:
    •    المشاركات السابقة في كأس العالم
    •    حالة التأهل إلى كأس العالم 2026
    •    تقوم الاتحادات الوطنية بتوزيع أكواد الاعتماد على المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المستقلين.
    •    سيتم إرسال الموافقات على الاعتمادات اعتبارًا من مارس 2026.

التأشيرات

يوصي الاتحاد الدولي لكرة القدم وسائل الإعلام بالبدء في إجراءات الحصول على التأشيرة في أقرب وقت ممكن، علمًا بأن إجراءات التأشيرة غير مرتبطة بإجراءات الاعتماد، ولا يشترط انتظار الموافقة على الاعتماد قبل التقدّم للحصول على التأشيرة.

ملاحظــة هامة

* سيتم حجب جميع الخطابات غير المستوفية لجميع بنود (الشروط العامة)
* سيتم حجب جميع الخطابات التابعة للمؤسسة في حالة تقديم أكثر من خطاب لممثلي المؤسسة الواحدة.
* يتم تقديم خطابات الترشح عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

الاتحاد المصري لكرة القدم الصحفيين والمصورين الصحفيين بطولة كأس العالم بطولة كأس العالم 2026

