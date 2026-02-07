فلسطين تشارك في اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية

تشارك دولة فلسطين في اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية؛ والذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإفريقية.

عقد الاجتماع الافتتاحي بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا المصري المستشار بولس فهمي، ورئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي، ووزير العدل المصري المستشار عدنان فنجري، والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية المصرية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف.

وترأس وفد دولة فلسطين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار علي مهنا، بحضور نائب الرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار غسان فرمند، والمستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بمصر ناجي الناجي.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، حيث يشمل برنامج اليوم الأول الجلسة الافتتاحية لمناقشة القضايا الجوهرية للعدالة الدستورية، وجلسة ثانية حول "الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم القضاء: الفرص والمخاطر"، ويترأس المستشار علي مهنا جلسة عمل تناقش حدود اختصاص القضاء الدستوري بحضور خبراء وقضاة من مختلف الدول.

ويهدف المؤتمر إلى دعم التعاون القضائي والدستوري، ومناقشة المسؤوليات والتحديات التي تواجه القضاء الدستوري، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية العليا، لترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات الدستورية.