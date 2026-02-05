مش هشيل مشاهد أم جاسر .. بلال صبري يعلن إيقاف مسلسل روح OFF

أعلن المنتج بلال صبري إيقاف مسلسل «روح OFF» بشكل كامل، بعد قرار نقابة المهن التمثيلية باستبعاد البلوجر «أم جاسر» من العمل، مؤكدًا تمسكه بعدم حذف مشاهدها.

وأوضح صبري أن القرار جاء بعد تدخلات متعددة، معتبرًا أن مشاركة صناع المحتوى باتت ضرورة فنية وتسويقية.

من جانبها، أكدت نقابة المهن التمثيلية أن إيقاف المسلسل نهائي بسبب مخالفات تتعلق بالاستعانة بغير المقيدين بجداول النقابة دون تصاريح قانونية.

وشددت النقابة على التزامها بتطبيق اللوائح حفاظًا على حقوق أعضائها، مع إتاحة استئناف التصوير حال الالتزام الكامل بقراراتها.

