طريقة عمل صينية كوسة بالسجق .. وجبة صحية ومحببة للأطفال

تُعد صينية الكوسة بالسجق من الوصفات المنزلية التي تجمع بين الخضروات المفيدة والمذاق الغني، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لوجبة متكاملة.

وقدم الشيف الشربيني وصفة صينية الكوسة بالسجق بطريقة سهلة وبمكونات متوافرة في كل بيت.

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

مكونات صينية الكوسة: بالسجق

كوسة

بصل

ثوم

كراث

كرفس

سجق

فلفل ألوان

فلفل حار

زيت زيتون

مكعب مرق

طماطم مفرومة

زعتر ونعناع

ملح وفلفل

بهارات

جوزة الطيب

كمون

أرز أبيض للتقديم

طريقة تحضير صينية كوسة بالسجق:

ـ يُشوح البصل مع الثوم في زيت الزيتون حتى يذبل.

ـ يُضاف مكعب المرق ثم البهارات والزعتر ويُقلب جيدًا.

ـ يُضاف السجق ويُشوح حتى يتغير لونه ويمتزج مع المكونات.

ـ تُضاف الطماطم المفرومة، والفلفل الحار، ثم الكوسة المقلية.

ـ تُترك المكونات على نار هادئة حتى تتجانس النكهات.

ـ يُنقل الخليط إلى صينية فرن (بيركس) وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

ـ تُقدم ساخنة مع الأرز الأبيض.

فوائد صينية الكوسة بالسجق

الكوسة من الخضروات الغنية بالألياف والفيتامينات

وجبة متوازنة تجمع بين البروتين والخضروات

مناسبة للأطفال وسهلة الهضم، ويمكن التحكم في نسبة الدهون حسب طريقة الطهي.