عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تعد الفاصوليا واللوبيا من الأكلات المغذية التى تساعد على الشعور بالشبع بسرعة خاصة أنها غنية بالبروتين النباتي وفيتامين ب ولكن يستغرق طهيهما وقت كبير.

نعرض لكم طريقة تخزين اللوبيا والفاصوليا والصلصة التى يتم اكمال طهيهم فيها وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

تخزين الفاصوليا واللوبيا لرمضان

مقادير تخزين الفاصوليا واللوبيا

لوبيا مسلوقة

فاصولياء بيضاء مسلوقة

بصل مفروم

ثوم مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة تخزين فاصولياء بيضاء واللوبيا

شوحي البصل والثوم في حلة بها زيت على النار ثم رشي الملح والفلفل الأسود.



اضيفي الفاصولياء أو اللوبيا المسلوقة

واتركي الخليط حتى يبرد ويحفظ في أكياس في الفريزر لحين الاستخدام.



طريقة تخزين صلصة الطماطم

مكونات تخزين صلصة الطماطم

2 كيلو طماطم

½ كيلو بصل

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة سكر

طريقة تخزين صلصة طماطم للطبيخ

شرحي الطماطم بعد تقشريها وضعيها مع البصل والثوم والقليل من الماء في إناء على النار



اضيفي الملح والفلفل الأسود ويغطى الخليط ويترك على نار هادئة حتى يتسلق



ضعي السكر والصلصة والملح والفلفل الأسود وقلبيهم واتركي الخليط حتى يبرد وضعيه في أكياس في الفريزر حتى الاستخدام.