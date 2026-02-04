أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو

كشف الملحن أحمد سعد، والد المطربة الشابة أشرقت أحمد، عن تفاصيل لافتة حول اكتشاف موهبة ابنته، مؤكدًا أن صوتها المميز ظهر مبكرًا وبشكل تلقائي، دون أي تخطيط مسبق.

وأوضح أن أشرقت كانت تلتقط الجُمل الموسيقية التي كان يدرّسها لشقيقها الأكبر، وتحفظها عن ظهر قلب رغم وجودها في غرفة أخرى، وهو ما جعله يدرك سريعًا أنه أمام موهبة غير عادية.

وقال أحمد سعد، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ما تمتلكه ابنته بـ«الموهبة الفطرية النادرة»، مشيرًا إلى أن وعيها الموسيقي في هذا العمر الصغير كان أقرب إلى المعجزة، خاصة مع قدرتها على الاستيعاب والحفظ والتنفيذ بدقة لافتة.

وعن عودتها للمشاركة في مسابقات المواهب، شدّد والد أشرقت على أن الهدف لم يكن السعي وراء الجوائز المادية، بقدر ما كان تقديم صورة حقيقية لـ«أشرقت الشابة» أمام الجمهور، والاستمتاع بردود فعل الناس على صوتها المتطور، مؤكدًا أن التقدير الجماهيري ومحبة الشارع يمثلان في نظره الجائزة الأهم والأبقى.