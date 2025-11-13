أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids

أطلت أشرقت أحمد، على برنامج The Voice، المذاع حاليًا عبر شاشة قناة MBC، للمرة الثانية، بعد أن شاركت سابقا بـ The Voice Kids.

وعادت أشرقت وأبهرت لجنة التحكيم بغنائها أغنية أما براوة مرة أخرى، وأثنت اللجنة على موهبتها بشكل كبير.



لجنة تحكيم برنامج The Voice 2025

ويشارك في لجنة تحكيم برنامج The Voice 2025، النجوم أحمد سعد، ناصف زيتون، والمطربة السعودية رحمة رياض.

برنامج the voice

وبرنامج the voice هو برنامج فني لإكتشاف المواهب وتسمي المرحلة الأولي بمرحلة “الصوت وبس”وتقوم لجنة التحكيم بسماع الأصوات واختيارها دون أن يروا المتسابقين.