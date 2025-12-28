قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز السيادة الصناعية لمصر ويخلق فرص عمل
شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا بالدوري الإيطالي
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك والصرافة
وزير الخارجية: تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاقية السلام
وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن
توخوا الحذر.. أمواج البحر ترتفع بشكل كبير على شواطئ 8 مدن ساحلية
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

حياة عبد العزيز

كشفت خبيرة الفلك رحاب منيعم عن توقعات فلكية إيجابية لعام 2026، مشيرة إلى أن بعض الأبراج ستكون على موعد مع حظ استثنائي في فرص الزواج وبناء علاقات مستقرة، خاصة بعد سنوات من التأخير أو المرور بتجارب عاطفية وزيجات غير موفقة.

الأبراج المحظوظة 

وأوضحت خبيرة الفلك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك  أن الأبراج الأكثر حظًا على الصعيد العاطفي والزواج في عام 2026 هي برج العذراء، برج الجدي، برج الدلو، وبرج الحوت، مؤكدة أن هذه الفئة قد تشهد تحولات جذرية في حياتها العاطفية، تتنوع بين الارتباط الرسمي بعد طول انتظار، أو التحرر من علاقات طويلة غير صحية تمهيدًا لبداية جديدة أكثر توازنًا.

وأضافت أن الحظ الأبرز سيكون من نصيب مواليد عامي 1978 و1979، إلى جانب مواليد أواخر الثمانينيات وبدايات التسعينيات.

وأكدت رحاب منيعم أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة لهذه الأبراج، تقوم على إغلاق صفحات الماضي المؤلمة وفتح أبواب جديدة قائمة على التفاهم والدعم المتبادل، مشيرة إلى أن هذه الفترة تُعد مناسبة لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالارتباط وبناء أسرة.

واختتمت خبيرة الفلك توقعاتها بالتأكيد على أن النجاح العاطفي لا يعتمد فقط على الحظ الفلكي، بل يحتاج أيضًا إلى الوعي الذاتي والاستعداد النفسي لاستقبال علاقة صحية ومستقرة.

درة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
فيلم إن غاب القط
طريقة عمل حمص الشام.
