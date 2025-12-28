أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

كشفت خبيرة الفلك رحاب منيعم عن توقعات فلكية إيجابية لعام 2026، مشيرة إلى أن بعض الأبراج ستكون على موعد مع حظ استثنائي في فرص الزواج وبناء علاقات مستقرة، خاصة بعد سنوات من التأخير أو المرور بتجارب عاطفية وزيجات غير موفقة.

الأبراج المحظوظة

وأوضحت خبيرة الفلك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك أن الأبراج الأكثر حظًا على الصعيد العاطفي والزواج في عام 2026 هي برج العذراء، برج الجدي، برج الدلو، وبرج الحوت، مؤكدة أن هذه الفئة قد تشهد تحولات جذرية في حياتها العاطفية، تتنوع بين الارتباط الرسمي بعد طول انتظار، أو التحرر من علاقات طويلة غير صحية تمهيدًا لبداية جديدة أكثر توازنًا.

وأضافت أن الحظ الأبرز سيكون من نصيب مواليد عامي 1978 و1979، إلى جانب مواليد أواخر الثمانينيات وبدايات التسعينيات.

وأكدت رحاب منيعم أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة لهذه الأبراج، تقوم على إغلاق صفحات الماضي المؤلمة وفتح أبواب جديدة قائمة على التفاهم والدعم المتبادل، مشيرة إلى أن هذه الفترة تُعد مناسبة لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالارتباط وبناء أسرة.

واختتمت خبيرة الفلك توقعاتها بالتأكيد على أن النجاح العاطفي لا يعتمد فقط على الحظ الفلكي، بل يحتاج أيضًا إلى الوعي الذاتي والاستعداد النفسي لاستقبال علاقة صحية ومستقرة.