أمطار غزيرة وبرودة شديدة .. طقس سيئ يضرب دمياط
اضطرابات واسعة.. الثلوج والجليد يعرقلان حركة القطارات السريعة بين باريس ومرسيليا
فضل سورة الواقعة منتصف الليل .. كنز لا تغفله قبل أذان الفجر
بمدى 1300 كم.. فولكس فاجن باسات برو 2026 تواصل التألق
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
برج الجوزاء .. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 ديسمبر 2025

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

حافظ على هدوئك اليوم أثناء مناقشة مشاكل علاقتك العاطفية سيؤثر سلوكك في العمل بشكل كبير على تلبية التوقعات. تعامل مع أموالك بحكمة، قد تواجه بعض المشاكل الصحية البسيطة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

سيسعد الرجال العزاب اليوم بالوقوع في الحب. من الأفضل عدم التطفل على خصوصية شريكك، وأن تكون مستمعًا جيدًا. هذا وقت مناسب أيضًا لحل مشاكل الماضي. أما النساء المتزوجات، فينبغي عليهن تجنب الخلافات الزوجية. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

إذا زاد التوتر، تحدث مع شخص تثق به أو جرب المشي لفترة قصيرة، العادات الصحية الصغيرة الآن، مثل الراحة المنتظمة والوجبات الهادئة، تمنحك الطاقة.

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

إذا كنت تخطط لمتابعة دراسات عليا وتستعد لامتحاناتها، فإن فرصك اليوم أفضل، تجنب النميمة، وتأكد من عدم تأثر إنتاجيتك سيحقق رواد الأعمال العاملون في قطاعات المنسوجات ومستحضرات التجميل والجلود وملحقات الكمبيوتر عوائد جيدة اليوم. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

راجع فواتيرك واشتراكاتك وألغِ ما لا تحتاجه. خصّص مبلغاً صغيراً من مصروفك لصندوق الطوارئ تجنّب الشراء الاندفاعي بالانتظار يوماً واحداً واستشارة صديق تثق به.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

