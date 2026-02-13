قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
أخبار البلد

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات جديدة للمواطنين وتحديدًا مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بشأن العاصفة الترابية المتوقع أن تضرب غالبية محافظات البلاد اليوم.

عاصفة ترابية تضرب البلاد اليوم

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، التالي:

  • مرضى الجيوب الأنفية والحساسية .. ابقوا داخل المنازل
  •  تأكدوا من إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.
  •  تأكدوا من إغلاق فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.
  • توخوا حذر على الطرق السريعة أثناء القيادة فترات الأتربة العالية.
  • ابتعدوا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد اليوم، تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة، يكون عناصرها الأساسية نشاط الرياح القوى، ورمال مثارة للأتربة.

وتتأثر البلاد بوجود منخفض سطحى متعمق يصاحبة نشاط للرياح الجنوبية الغربية والغربية القوية التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ٥٠٠ متر .

ومن المتوقع أن تصل سرعات الرياح من ( ٦٠:٥٠) كم /س، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجى السويس والعقبة. 

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية على أقصى غرب البلاد، حيث تمتد خفيفة لمناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة.

مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

