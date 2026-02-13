ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات جديدة للمواطنين وتحديدًا مرضى الجيوب الأنفية والحساسية بشأن العاصفة الترابية المتوقع أن تضرب غالبية محافظات البلاد اليوم.

عاصفة ترابية تضرب البلاد اليوم

نصحت هيئة الأرصاد الجوية، التالي:

مرضى الجيوب الأنفية والحساسية .. ابقوا داخل المنازل

تأكدوا من إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

تأكدوا من إغلاق فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

توخوا حذر على الطرق السريعة أثناء القيادة فترات الأتربة العالية.

ابتعدوا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد اليوم، تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة، يكون عناصرها الأساسية نشاط الرياح القوى، ورمال مثارة للأتربة.

وتتأثر البلاد بوجود منخفض سطحى متعمق يصاحبة نشاط للرياح الجنوبية الغربية والغربية القوية التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من ٥٠٠ متر .

ومن المتوقع أن تصل سرعات الرياح من ( ٦٠:٥٠) كم /س، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجى السويس والعقبة.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون رعدية على أقصى غرب البلاد، حيث تمتد خفيفة لمناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة.

مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.