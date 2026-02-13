تنطلق الجولة الثامنة عشر من فعاليات الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل بمواجهة الاتحاد السكندري أمام سموحة.

مواعيد مباريات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز

-يواجه الاتحاد السكندري نظيره سموحة يوم الأحد 16 فبراير 2016 في تمام الساعة 5:00 مساء

-يواجه مودرن سبورت نظيره البنك الأهلي يوم الأحد 16 فبراير 2016 في تمام الساعة 5:00 مساء

-يواجه إنبي نظيره البنك الأهلي يوم الأحد 16 فبراير 2016 في تمام الساعة 8:00 مساء

-يلتقي المقاولون العرب نظيره المصري يوم الخميس 19 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه فاركو نظيره بتروجت تقام يوم الخميس 19 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه غزل المحلة نظيره زد إف سي يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء

-يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء.

-يواجه الإسماعيلي نظيره وادي دجلة يوم الجمعة 20 فبراير 2016 في تمام الساعة 9:30 مساء