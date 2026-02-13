اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فجر اليوم الجمعة، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منزل أحد أهالي القرية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات من نوع همر، توغلت بمنطقة التل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزل أحد أهالي القرية وقامت بتفتيشه.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال لا تزال منتشرة في محيط المكان دون معرفة أسباب المداهمة.

وتوغلت أمس الخميس قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات عسكرية، على طريق الكسارات في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، إضافة إلى تمشيط محيط الطريق.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها في الجنوب السوري، واعتداءاتها المتكررة على المواطنين، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.