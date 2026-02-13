قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية . 

وشهد الاجتماع متابعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات السنة المالية الحالية للالتزام بالتوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتذليل أي تحديات بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة والإسراع بمعدلات التنفيذ  . 

ملفات وخطط الإدارة المحلية والبيئية والمتعلقة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة


كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجيات الخاصة بالوزارة فيما يخص ملفات وخطط الإدارة المحلية والبيئية والمتعلقة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر الدائري والاقتصاد الأزرق والحفاظ علي البيئة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ -٢٠٢٧ .


وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة على دمج وتوحيد الإستراتيجيات الوطنية بملفات الإدارة المحلية والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات برنامج عمل الحكومة والوصول من التخطيط ووضع السياسات إلي التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع، مما يساعد كذلك في تيسير التعامل مع التحديات الخاصة بالإدارة المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة ، وتعزيز التنسيق فى الملفات المختلفة بما يساهم فى سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية لتحسين الاداء و إعلاء البعد البيئي في قطاعات ومجالات عمل ومشروعات التنمية المحلية. 


وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلي أن رضا  المواطن عن الخدمات المقدمة إليه من وزارة التنمية المحلية والبيئة محور أساسي لخطة العمل الفترة الجارية تنفيذاً توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة أن يشعر المواطن بتغير حقيقي في الخدمات المحلية والبيئة وسرعة في الاستجابة لأي شكاوي وحل المشكلات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ، مشيرة إلى تقديم  الدعم اللازم للمحافظات في وضع الخطط التنموية والبيئية لتكون نابعة من الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات التي تمس حياتهم اليومية .

