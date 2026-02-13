توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لا توجد لديه أي أزمة مع إمام عاشور، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين طبيعية ولا تشهد أي توتر خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن توروب يتعامل مع الملف من منظور فني بحت، مشددًا على أنه في حال وصول اللاعب إلى الجاهزية البدنية الكاملة واستعداده للمشاركة، فسيتم ضمه لقائمة الفريق في المباريات المقبلة دون تردد.

وأضاف أن المدير الفني يرى أن إمام عاشور نال عقابه كاملًا، سواء من الناحية المالية أو الفنية، وأن الأمر انتهى تمامًا بانتهاء العقوبة الموقعة عليه، ولا توجد نية لفتح الملف من جديد داخل الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يركز حاليًا على تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات محليًا وقاريًا، وأن معيار المشاركة سيكون الالتزام والانضباط والجاهزية الفنية والبدنية فقط.

وبذلك، يُسدل الستار على أزمة إمام عاشور داخل الأهلي، ليبقى القرار في يد اللاعب لإثبات جاهزيته وحجز مكانه في التشكيل خلال الفترة القادمة.