لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟
خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار
تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة بهذه الحالة
في آخر جمعة من شهر شعبان .. فريضة مهجورة احذر أن تفوتك
روسيا تطلق قمر صناعي جديد
إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع ومدينة على القمر
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
الدفع بقطارات إضافية.. مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026
تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري
مسلسل صحاب الأرض يشعل جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي أن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لا توجد لديه أي أزمة مع إمام عاشور، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين طبيعية ولا تشهد أي توتر خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن توروب يتعامل مع الملف من منظور فني بحت، مشددًا على أنه في حال وصول اللاعب إلى الجاهزية البدنية الكاملة واستعداده للمشاركة، فسيتم ضمه لقائمة الفريق في المباريات المقبلة دون تردد.

وأضاف أن المدير الفني يرى أن إمام عاشور نال عقابه كاملًا، سواء من الناحية المالية أو الفنية، وأن الأمر انتهى تمامًا بانتهاء العقوبة الموقعة عليه، ولا توجد نية لفتح الملف من جديد داخل الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يركز حاليًا على تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، خاصة مع ضغط المباريات محليًا وقاريًا، وأن معيار المشاركة سيكون الالتزام والانضباط والجاهزية الفنية والبدنية فقط.

وبذلك، يُسدل الستار على أزمة إمام عاشور داخل الأهلي، ليبقى القرار في يد اللاعب لإثبات جاهزيته وحجز مكانه في التشكيل خلال الفترة القادمة.

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

