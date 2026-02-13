غارة إسرائيلية تستهدف عنصرا من حزب الله بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تنفيذ غارة جوية استهدفت عنصراً من حزب الله في بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، نقلاً عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة، بأن الغارة أدت إلى مقتل شخص واحد.



وتأتي الضربة في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في نوفمبر 2024، وأنهى المواجهات الواسعة بين إسرائيل وحزب الله.



ومنذ انتهاء الحرب، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات متفرقة داخل الأراضي اللبنانية، تقول إنها تستهدف مواقع وعناصر تابعة لحزب الله، متهمة الجماعة بمحاولة إعادة بناء قدراتها العسكرية في خرق للاتفاق، في المقابل، يؤكد حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار في جنوب البلاد.



في سياق متصل، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل آلية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والتي تمتد إلى شمال نهر الليطاني، وذلك استناداً إلى عرض يقدمه قائد الجيش حول قدرات المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.



وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت إنجاز المرحلة الأولى من الخطة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، على أن يُتخذ القرار بشأن المرحلة التالية قريباً.