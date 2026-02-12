انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 13 فبراير 2026، مؤكدة أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاط قوي للرياح، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق.

رياح شديدة وأتربة وتدهور في الرؤية

وأوضحت هيئة الأرصاد أن غدًا سيشهد نشاطًا قويًا للرياح تتراوح سرعتها ما بين 50 إلى 60 كيلومترًا في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.







كما أشارت الهيئة إلى وجود ارتفاع عام في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم الأنحاء.

تفاصيل سقوط الأمطار

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، توقعت الأرصاد ما يلي:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تزداد شدتها وتصبح رعدية أحيانًا على مناطق السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، مع احتمال امتدادها إلى القاهرة الكبرى مساءً بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

اضطراب شديد في الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، حيث يشهد:

البحر المتوسط اضطرابًا قويًا على طول السواحل من السلوم وحتى رفح، مع سرعة رياح تصل إلى 60 كم/س، وارتفاع أمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

خليجا السويس والعقبة يشهدان اضطرابًا ملحوظًا في الملاحة، مع رياح قوية وارتفاع أمواج قد يصل إلى 4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالمحافظات

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 17 – العظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 – العظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 16 – العظمى 29

بنها: الصغرى 16 – العظمى 27

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 16 – 27

وادي النطرون: 17 – 28

كفر الشيخ: 17 – 27

المنصورة: 16 – 27

الزقازيق: 15 – 28

شبين الكوم: 16 – 27

طنطا: 15 – 27

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 16 – 26

مطروح: 15 – 23

العلمين: 16 – 24

بورسعيد: 15 – 30

دمياط: 17 – 29

السلوم: 13 – 20

سيوة: 12 – 25

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 14 – 29

السويس: 15 – 30

العريش: 14 – 29

رفح: 15 – 29

جنوب سيناء

كاترين: 6 – 23

شرم الشيخ: 18 – 27

الطور: 14 – 27

طابا: 13 – 26

البحر الأحمر

الغردقة: 16 – 27

مرسى علم: 18 – 28

شلاتين: 19 – 30

الصعيد

الفيوم: 16 – 28

المنيا: 15 – 30

أسيوط: 13 – 31

سوهاج: 14 – 31

قنا: 15 – 32

الأقصر: 16 – 31

أسوان: 17 – 31

الوادي الجديد: 14 – 32

أبو سمبل: 15 – 32

تحذيرات ونصائح

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الأتربة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، وتجنب الأنشطة البحرية غدًا، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.