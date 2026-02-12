14.7 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد لسيارات وبضائع جمارك السويس والسخنة

أقامت الإدارة المركزية لـ"جمارك السويس" برئاسة الدكتور حسام جاد المولى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٦ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

جلسة المزاد

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان لها اليوم، إنه خلال المزاد تم بيع عدد ٦١ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس والسخنة.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١٩ لوطا من السيارات بمبلغ ٩ ملايين و٩٠٢ ألف و ٥٠٠ جنيه ، وبيع ٣ لوط من البضائع بمبلغ ٤ ملايين و ٨٦٧ ألف جنيه بإجمالى مباع ٢٢ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ ١٤ مليونا و٧٦٩ ألفا و٥٠٠ جنيه .