وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
ضياء رشوان: محدش يقولي سيادة الوزير.. أنا سيادة الزميل
14.7 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد لسيارات وبضائع جمارك السويس والسخنة

محمد يحيي

أقامت الإدارة المركزية لـ"جمارك السويس" برئاسة الدكتور حسام جاد المولى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٦ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة.

جلسة المزاد

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان لها اليوم، إنه خلال المزاد تم بيع عدد ٦١ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس والسخنة.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١٩ لوطا من السيارات بمبلغ ٩ ملايين و٩٠٢ ألف و ٥٠٠ جنيه ، وبيع ٣ لوط من البضائع بمبلغ ٤ ملايين و ٨٦٧ ألف جنيه بإجمالى مباع ٢٢ لوط سيارات وبضائع ، بمبلغ ١٤ مليونا و٧٦٩ ألفا و٥٠٠ جنيه .

جمارك السويس جمارك لوطات السيارات البضائع

