بالصور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

طريقة عمل سمك في الفرن
طريقة عمل سمك في الفرن
آية التيجي

تبحث ربات المنزل عن طريقة عمل السمك في الفرن بطريقة سهلة وصحية، خاصة لمن يفضلون الوجبات الخفيفة قليلة الزيوت، وتعد من أشهر وصفات المطبخ المصري.

وكشفت الشيف نجلاء الشرشابي عن وصفة مميزة لتحضير صينية سمك في الفرن بتتبيلة غنية تبرز الطعم الطبيعي للسمك مع الحفاظ على قيمته الغذائية، باستخدام البلطي أو الدنيس أو أي نوع سمك متوفر في المنزل.

طريقة عمل سمك في الفرن

مقادير عمل السمك في الفرن:
1 كيلو سمك (بلطي أو دنيس)
3 فصوص ثوم مفروم
2 حبة طماطم مقطعة
1 بصلة متوسطة شرائح
1 فلفل أخضر شرائح
عصير 2 ليمونة
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
نصف كوب ماء أو مرقة خفيفة

طريقة عمل صينية سمك في الفرن خطوة بخطوة:

ـ يُنظف السمك جيدًا ويُشطف بالخل والليمون ثم يُجفف.

ـ تُخلط مكونات التتبيلة (الثوم، عصير الليمون، زيت الزيتون، التوابل).

ـ يُتبل السمك من الداخل والخارج ويُترك لمدة 30 دقيقة.

ـ في صينية فرن، توضع شرائح البصل والطماطم والفلفل كطبقة أولى.

طريقة عمل سمك في الفرن

ـ يُرص السمك فوق الخضار ويُضاف نصف كوب ماء أو مرقة.

ـ تُغطى الصينية بورق فويل وتدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة.

ـ يُزال الفويل في آخر 10 دقائق للحصول على لون ذهبي شهي.

طريقة عمل سمك في الفرن

نصائح لنجاح وصفة السمك في الفرن

ـ يمكن إضافة بطاطس شرائح لعمل وجبة متكاملة.

ـ عدم ترك السمك فترة طويلة في الفرن حتى لا يجف.

ـ إضافة كزبرة خضراء أو شرائح ليمون عند التقديم تعزز النكهة.

وتُعد هذه الطريقة من أفضل وصفات السمك الصحي في الفرن، حيث تعتمد على كمية قليلة من الزيت مع الحفاظ على الطعم الغني.

