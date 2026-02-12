قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 12 فبراير 2026 في الأسواق المحلية والعالمية، بعد ارتفاعات ملحوظة سجلها أمس الأربعاء، حيث فقد سعر الجنيه الذهب 240 جنيها دفعة واحدة وعيار 21 30 جنيها مقارنة بسعره اسلابق في وقت مبكر من اليوم.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7737 جنيهًا، فيما سجل الجرام عيار 21 الأكثر رواجا 6770 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ 5802 جنيه، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 54160 جنيهًا.


 

سجل الذهب عالميا

سجل الذهب تراجعًا في البورصة العالمية بنسبة 0.32% ليصل سعر الأونصة إلى نحو 5072 دولارًا، بحسب وكالة «رويترز». 

ويُعزى هذا التراجع إلى استقرار الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4%.

ويُعتبر الذهب عيار 21 هو المقياس الحقيقى لسعر المعدن النفيس في مصر، نظرًا لانتشاره في المشغولات والهدايا والتعاملات اليومية، بينما يُعد الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً والأكثر تكلفة.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

عيار 24: 7714 جنيهًا للجرام، مع مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا حسب التاجر.

عيار 21: 6770 جنيهًا للجرام، المصنعية بين 100 و250 جنيهًا.

عيار 18: 5785 جنيهًا للجرام مع مصنعية مماثلة.

الجنيه الذهب: استقر عند 54000 جنيه.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

وأكدت شعبة الذهب أن المصنعية تختلف من محل لآخر، وأن أسعار الذهب تتأثر مباشرة بتحركات الدولار والأسواق العالمية، مع استمرار الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب في السوق .

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

- يرجع انخفاض أسعار الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها:

- انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، ما خفّض تكاليف الاستيراد والتحويلات المالية.

- استقرار أسعار الفائدة الأمريكية عند 4% بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

- انخفاض عوائد السندات الأمريكية، مما جعل الاستثمار في الذهب أقل تكلفة وجاذبية.

نصائح قبل الشراء 

- متابعة حركة الأسعار يوميًا قبل الشراء، خصوصًا مع تقلبات السوق وارتفاع الطلب في المناسبات.

- معرفة قيمة المصنعية قبل الشراء لتجنب المفاجآت.

- مقارنة أسعار المصنعية بين محلات الصاغة للحصول على أفضل قيمة.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

خبراء الذهب يشيرون إلى أن السوق لا يزال يشهد طلبًا ثابتًا على الذهب عيار 21 والجنيه الذهب، بينما يبقى الطلب على عيار 24 محدودًا نسبيًا.

 ورغم التراجع الحالي، هناك توقعات بحدوث تقلبات في الأسعار مع أي تغييرات في الدولار أو الأسواق العالمية، أو ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

