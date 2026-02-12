نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 12 فبراير 2026 في الأسواق المحلية والعالمية، بعد ارتفاعات ملحوظة سجلها أمس الأربعاء، حيث فقد سعر الجنيه الذهب 240 جنيها دفعة واحدة وعيار 21 30 جنيها مقارنة بسعره اسلابق في وقت مبكر من اليوم.



سعر الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7737 جنيهًا، فيما سجل الجرام عيار 21 الأكثر رواجا 6770 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ 5802 جنيه، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 54160 جنيهًا.



سجل الذهب عالميا

سجل الذهب تراجعًا في البورصة العالمية بنسبة 0.32% ليصل سعر الأونصة إلى نحو 5072 دولارًا، بحسب وكالة «رويترز».

ويُعزى هذا التراجع إلى استقرار الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية، بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4%.

ويُعتبر الذهب عيار 21 هو المقياس الحقيقى لسعر المعدن النفيس في مصر، نظرًا لانتشاره في المشغولات والهدايا والتعاملات اليومية، بينما يُعد الذهب عيار 24 الأعلى نقاءً والأكثر تكلفة.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

عيار 24: 7714 جنيهًا للجرام، مع مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا حسب التاجر.

عيار 21: 6770 جنيهًا للجرام، المصنعية بين 100 و250 جنيهًا.

عيار 18: 5785 جنيهًا للجرام مع مصنعية مماثلة.

الجنيه الذهب: استقر عند 54000 جنيه.



وأكدت شعبة الذهب أن المصنعية تختلف من محل لآخر، وأن أسعار الذهب تتأثر مباشرة بتحركات الدولار والأسواق العالمية، مع استمرار الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب في السوق .

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

- يرجع انخفاض أسعار الذهب اليوم إلى عدة عوامل، أبرزها:

- انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري، ما خفّض تكاليف الاستيراد والتحويلات المالية.

- استقرار أسعار الفائدة الأمريكية عند 4% بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي.

- انخفاض عوائد السندات الأمريكية، مما جعل الاستثمار في الذهب أقل تكلفة وجاذبية.

نصائح قبل الشراء

- متابعة حركة الأسعار يوميًا قبل الشراء، خصوصًا مع تقلبات السوق وارتفاع الطلب في المناسبات.

- معرفة قيمة المصنعية قبل الشراء لتجنب المفاجآت.

- مقارنة أسعار المصنعية بين محلات الصاغة للحصول على أفضل قيمة.



توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

خبراء الذهب يشيرون إلى أن السوق لا يزال يشهد طلبًا ثابتًا على الذهب عيار 21 والجنيه الذهب، بينما يبقى الطلب على عيار 24 محدودًا نسبيًا.

ورغم التراجع الحالي، هناك توقعات بحدوث تقلبات في الأسعار مع أي تغييرات في الدولار أو الأسواق العالمية، أو ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان المبارك.