محافظات

محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض الحرف اليدوية والتراثية بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمقام بالتعاون مع وزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك لدعم أصحاب الحرف والأعمال اليدوية من أهالي المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المعرض يُعد النسخة رقم (53) لمعارض الحرف اليدوية التي تنظمها المحافظة ويشارك فيه 25 عارضًا من أصحاب الورش بالقرى الشهيرة بهذه الحرف، إلى جانب العارضين من جمعيات دعم الحرفيين بنطاق المحافظة، موضحًا أنه يستمر في استقبال الزائرين حتى يوم السبت الموافق 14 فبراير، من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا.
وأكد المحافظ خلال حديثه مع العارضين حرص الدولة المصرية على دعم هذه الصناعات والترويج لها وتحسين بيئة العمل لروادها وتمكينهم من تطوير أعمالهم وزيادة فرص التقاء الجمهور المستهدف بتلك المنتجات من خلال التوسع في إقامة المعارض والحرص على تواجد الحرفيين بكافة المحافل السياحية والمناسبات الترفيهية.
كما أكد المهندس عادل النجار سعي المحافظة لإقامة هذه المعارض بصورة دورية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة والمستثمرين دعمًا للحرف التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية.
واصطحب المحافظ الحضور في جولة بأجنحة المعرض لتفقد المنتجات، والتي شملت: سجادًا يدويًا، وجلودًا، ومنتجات نبات الحلفا وجريد النخل والكتان، وبافن، ومشغولات نحاسية وزجاجية، وأحجارًا كريمة، وعبايات كرداسة.
وعقب تفقده للأجنحة، تابع محافظ الجيزة سير العمل بالمنطقة الأثرية للأهرامات، حيث اطمأن على معدل توافد الزائرين وانتظام أعمال استقبال وخدمة الوفود، مؤكدًا لمسؤولي المنطقة الأثرية والشركة القائمة على التنظيم ضرورة المتابعة الدورية لمسارات تجول السائحين، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمرافق ودورات المياه، ورفع كفاءة المنطقة التجارية، مع الالتزام بجداول التحصين والتطعيمات الخاصة بالدواب والحيوانات الأليفة، حرصًا على سلامة الزائرين.
وفي سياق متصل، أكد المحافظ على أهمية دعم الحرف اليدوية باعتبارها أحد مكونات الهوية التراثية لمحافظة الجيزة، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم الدعم الفني واللوجستي للحرفيين بما يسهم في استدامة مشروعاتهم وتوسيع نطاق تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.
رافق المحافظ كل من هند عبدالحليم نائب المحافظ والمهندس عمرو جزارين الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للترفيه والدكتور أشرف محيي الدين مدير المنطقة الأثرية للأهرامات ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وعزة وهدان، مدير الإدارة العامة للسياحة.

محافظة الجيزة اهرامات الجيزة محافظ الجيزة

