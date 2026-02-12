قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طلب الطلاق .. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
تقى الجيزاوي

روت الفنانة لقاء الخميسي كواليس واحدة من أصعب التجارب التي مرت بها على المستوى الشخصي، بعدما فوجئت بزواج زوجها، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق محمد عبد المنصف، من الفنانة إيمان الزيدي قبل انفصاله عنها لاحقًا، مؤكدة أن معرفتها بالأمر جاءت بعد سبع سنوات كاملة من زواجهما، وهو ما شكّل لها صدمة نفسية شديدة.

وأشارت لقاء، خلال أول ظهور إعلامي لها عبر برنامج Mirror، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج ، إلى أن بداية معرفتها بالحقيقة جاءت أثناء مشاركتها في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، حيث نقل لها أحد الأشخاص من داخل الوسط الفني تلك المعلومة بطريقة وصفتها بأنها تحمل نية سيئة وتعمدًا لإيذائها نفسيًا.

وأوضحت أنها لم تستوعب الأمر في البداية واعتقدت أنه مجرد شائعة، لكنها فضلت التأكد بنفسها، وعقب عودتها إلى القاهرة واجهت زوجها بما سمعته، ليعترف بصحة الواقعة، الأمر الذي أدخلها في حالة انهيار، مشيرة إلى أنها شعرت حينها بأن العالم انهار من حولها.

وأكدت لقاء أن رد فعلها الأول كان طلب الطلاق فورًا، معتبرة أن هذا التصرف كان انعكاسًا طبيعيًا لحجم الصدمة التي تعرضت لها، لافتة إلى أنها شعرت في تلك اللحظة بجرح نفسي عميق.

وأضافت أن شقيقها هيثم الخميسي كان برفقتها وقت معرفتها بالحقيقة، وكان له دور بارز في احتوائها وتهدئتها، إذ حرص على دعمها نفسيًا ونصحها بالتريث وعدم اتخاذ قرارات مصيرية في لحظة انفعال.

وكشفت الفنانة أن العلاقة بينهما شهدت فترة ابتعاد مؤقتة، حيث غادر عبد المنصف المنزل لمدة شهر كامل، بهدف منحها فرصة للتفكير بهدوء في مستقبل حياتهما، موضحة أنها كانت تدرك أن اتخاذ قرار حاسم في ظل حالتها النفسية آنذاك قد يكون قرارًا غير متزن، خاصة أنه زوجها ووالد أبنائها.

وأشارت لقاء إلى أن مشاعرها تجاه زوجها لم تكن قائمة فقط على العلاقة الزوجية، بل كانت تجمعهما مشاعر حب واحترام متبادلة، مؤكدة أنه طوال سنوات زواجهما لم تلحظ تغيرًا في طباعه أو تقصيرًا في مسؤولياته تجاهها أو تجاه أسرته، وهو ما جعل الموقف أكثر تعقيدًا على المستوى الإنساني.

لقاء الخميسي محمد عبد المنصف الفنانة إيمان الزيدي برنامج Mirror

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

ترشيحاتنا

البنك المركزي

خفض 1% على الإيداع والإقراض.. أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي

اسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد