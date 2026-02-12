قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
شادي زلطة : ندرس امكانية جعل رياض الاطفال سنة واحدة "إلزامية"
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد
الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية
وزير التعليم: نظام البكالوريا يتيح فرصا امتحانية متعددة بعدد مواد أقل
مفتي الجمهورية: إدراك أبعاد القضية الفلسطينية ليس ترفًا فكريًا بل فريضة دينية
وزير التعليم: النظام الحالي للثانوية يتضمن 32 مادة مقابل 8 فقط بالدولية
لن نتحمل أعباءا غير محسوبة|عبد اللطيف يكشف تفاصيل زيادة سنوات التعليم الإلزامي
ننشر الصورة الرسمية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في جولة مفاجئة في قلب العاصمة.. محافظ الغربية يتفقد تطوير محيط السيد البدوي ويقود حملة نظافة ورفع إشغالات بالتعاون مع مديرية الأمن لإعادة الانضباط لشوارع طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة بمدينة طنطا، تفقد خلالها أعمال التطوير الشاملة بمحيط مسجد السيد البدوي، أحد أهم وأبرز المعالم الدينية والتاريخية في دلتا مصر، والذي يمثل رمزًا روحيًا وثقافيًا ارتبط بوجدان المصريين عبر عقود طويلة، ويُعد مقصدًا رئيسيًا للزائرين من مختلف المحافظات ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة.

جولة ميدانية 

وخلال جولته التفقدية، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول معدلات تنفيذ مشروع تطوير محيط المسجد والمنطقة الأثرية المحيطة به، والتي تشمل حارة الهنود وسوق النحاسين، ضمن مخطط متكامل تنفذه محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، بهدف إعادة الانضباط العمراني وتحسين الصورة البصرية للمنطقة وتهيئتها لتكون مركزًا متكاملًا للسياحة الدينية والثقافية. ويتضمن المشروع إنشاء أكشاك جديدة بتصميم موحد يتماشى مع الطابع المعماري والتاريخي للمكان، وتطوير الأرضيات والبلدورات، ورفع كفاءة الواجهات، إلى جانب تنفيذ شبكة حديثة لتصريف مياه الأمطار، وترميم المباني ذات الطابع التراثي بما يحفظ قيمتها ويعيد إليها رونقها الأصيل.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تطوير محيط مسجد السيد البدوي يأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لاستعادة الهوية التاريخية لعروس الدلتا، مشددًا على أن المحافظة تتحرك بخطوات مدروسة لإعادة الوجه الحضاري لمدينة طنطا بما يليق بمكانتها الدينية والثقافية. وقال المحافظ: «نعمل على تطوير المنطقة بصورة متكاملة لا تقتصر على الشكل الجمالي فقط، بل تشمل تنظيم الأنشطة التجارية، وإعادة تخطيط الفراغات العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، حتى يشعر المواطن والزائر بفارق حقيقي على أرض الواقع». وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية ويدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وحرص محافظ الغربية خلال الجولة على الالتقاء بعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية والزائرين المتواجدين بمحيط المسجد، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير، مؤكدًا أن رضا المواطن هو المعيار الأساسي لنجاح أي مشروع تنموي. وأعرب المواطنون عن تقديرهم للجهود المبذولة، مشيرين إلى أن المنطقة بدأت تستعيد مظهرها الحضاري وأن أعمال التطوير أسهمت في تحسين الحركة وتنظيم النشاط التجاري والحد من العشوائية.

وفي سياق متصل، قاد اللواء أشرف الجندي حملة نظافة ورفع إشغالات موسعة بشارع الصاغه بوابه الكليلة الخان والبورصه ودرب الاثر والميضة وشارع الاكشاك ، بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق والأجهزة التنفيذية، حيث تم رفع كافة التعديات والإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بعودة الفوضى أو الإشغالات غير القانونية، وأن الشارع حق أصيل للمواطن، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري للحفاظ على الانضباط وإعادة هيبة الشارع.

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد مركز شباب العجيزي، حيث تابع اعمال التطوير الجاريه لاستقبال الأنشطة الرياضية والاجتماعية، مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وصقل طاقات النشء، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطويرها ورفع كفاءتها لتكون متنفسًا حضاريًا آمنًا لأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم التبادل التجاري جولة ميدانية محيط مسجد السيد البدوى بطنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

تحديث Android 16 QPR3 Beta 2.1

بتحسينات في الأداء.. جوجل تؤكد قرب إطلاق Android 17 Beta 1 رسميًا

تويوتا هايلاندر موديل 2027

شاهد| تويوتا هايلاندر 2027 الجديدة

سيارة بي إم دبليو X1 موديل 2026 الجديدة

بي إم دبليو X1 موديل 2026 تظهر لأول مرة

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد