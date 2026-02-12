في جولة مفاجئة في قلب العاصمة.. محافظ الغربية يتفقد تطوير محيط السيد البدوي ويقود حملة نظافة ورفع إشغالات بالتعاون مع مديرية الأمن لإعادة الانضباط لشوارع طنطا

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة بمدينة طنطا، تفقد خلالها أعمال التطوير الشاملة بمحيط مسجد السيد البدوي، أحد أهم وأبرز المعالم الدينية والتاريخية في دلتا مصر، والذي يمثل رمزًا روحيًا وثقافيًا ارتبط بوجدان المصريين عبر عقود طويلة، ويُعد مقصدًا رئيسيًا للزائرين من مختلف المحافظات ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة.

جولة ميدانية

وخلال جولته التفقدية، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول معدلات تنفيذ مشروع تطوير محيط المسجد والمنطقة الأثرية المحيطة به، والتي تشمل حارة الهنود وسوق النحاسين، ضمن مخطط متكامل تنفذه محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، بهدف إعادة الانضباط العمراني وتحسين الصورة البصرية للمنطقة وتهيئتها لتكون مركزًا متكاملًا للسياحة الدينية والثقافية. ويتضمن المشروع إنشاء أكشاك جديدة بتصميم موحد يتماشى مع الطابع المعماري والتاريخي للمكان، وتطوير الأرضيات والبلدورات، ورفع كفاءة الواجهات، إلى جانب تنفيذ شبكة حديثة لتصريف مياه الأمطار، وترميم المباني ذات الطابع التراثي بما يحفظ قيمتها ويعيد إليها رونقها الأصيل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن تطوير محيط مسجد السيد البدوي يأتي في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة لاستعادة الهوية التاريخية لعروس الدلتا، مشددًا على أن المحافظة تتحرك بخطوات مدروسة لإعادة الوجه الحضاري لمدينة طنطا بما يليق بمكانتها الدينية والثقافية. وقال المحافظ: «نعمل على تطوير المنطقة بصورة متكاملة لا تقتصر على الشكل الجمالي فقط، بل تشمل تنظيم الأنشطة التجارية، وإعادة تخطيط الفراغات العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية، حتى يشعر المواطن والزائر بفارق حقيقي على أرض الواقع». وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحويل المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية ويدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وحرص محافظ الغربية خلال الجولة على الالتقاء بعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية والزائرين المتواجدين بمحيط المسجد، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير، مؤكدًا أن رضا المواطن هو المعيار الأساسي لنجاح أي مشروع تنموي. وأعرب المواطنون عن تقديرهم للجهود المبذولة، مشيرين إلى أن المنطقة بدأت تستعيد مظهرها الحضاري وأن أعمال التطوير أسهمت في تحسين الحركة وتنظيم النشاط التجاري والحد من العشوائية.

وفي سياق متصل، قاد اللواء أشرف الجندي حملة نظافة ورفع إشغالات موسعة بشارع الصاغه بوابه الكليلة الخان والبورصه ودرب الاثر والميضة وشارع الاكشاك ، بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق والأجهزة التنفيذية، حيث تم رفع كافة التعديات والإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بعودة الفوضى أو الإشغالات غير القانونية، وأن الشارع حق أصيل للمواطن، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري للحفاظ على الانضباط وإعادة هيبة الشارع.

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد مركز شباب العجيزي، حيث تابع اعمال التطوير الجاريه لاستقبال الأنشطة الرياضية والاجتماعية، مؤكدًا أن مراكز الشباب تمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وصقل طاقات النشء، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطويرها ورفع كفاءتها لتكون متنفسًا حضاريًا آمنًا لأبناء الغربية.