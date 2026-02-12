مدبولي: 70 ألف مواطن تقدموا للإسكان البديل.. ومحور الإيجار يلبي احتياجات جميع المستحقين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن نحو 70 ألف مواطن فقط تقدموا حتى الآن للحصول على وحدات ضمن مشروع الإسكان البديل، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات المستحقة.

احتياجات المواطنين

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على إتاحة بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن محور الإيجار يمثل أحد الحلول المهمة التي ستلبي متطلبات جميع الفئات المستحقة، خاصة بعد إقرار قانون الإيجار الجديد.

تنفيذ مشروعات الإسكان

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، والتوسع في طرح الوحدات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر سكنًا ملائمًا وآمنًا للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحسين مستوى المعيشة

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الإسكان يأتي على رأس أولويات الدولة، في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.