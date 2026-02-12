قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

القراءة وتعلم اللغات يقللان خطر ألزهايمر بنسبة 40%.. دراسة تكشف سر تأخير المرض 5 سنوات

القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟
آية التيجي

كشفت دراسة علمية جديدة أن القراءة والكتابة وتعلم لغة أجنبية قد تقلل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تصل إلى 38%، كما يمكن أن تؤخر ظهور الأعراض لأكثر من خمس سنوات.

القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟

وبحسب الباحثين، فإن الحفاظ على نشاط الدماغ من الطفولة وحتى الشيخوخة يلعب دورًا حاسمًا في حماية الذاكرة وتقليل خطر التدهور المعرفي.

ونشرت الدراسة في مجلة Neurology التابعة للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، تابعت 1,939 شخصًا أصحاء يبلغون من العمر 80 عامًا ولم يكونوا مصابين بالخرف عند بدء الدراسة.

وخلال متابعة استمرت نحو ثماني سنوات أُصيب 551 مشاركًا بمرض ألزهايمر، وظهرت علامات ضعف إدراكي بسيط لدى 719 مشاركًا.

القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟

ما هو "الإثراء المعرفي"؟

وقاد الدراسة البروفيسور أندريا زاميت من مركز روش لمرض ألزهايمر، وركزت على مفهوم "الإثراء المعرفي"، أي التعرض المستمر لبيئات وأنشطة تحفز العقل عبر مراحل الحياة المختلفة.

وافاد الباحثون ، أنه في مرحلة الطفولة (قبل 18 عامًا) القراءة أو الاستماع للقراءة، توفر كتب وصحف وأطالس في المنزل، دراسة لغة أجنبية لأكثر من خمس سنوات

وفي منتصف العمر الاشتراك في المجلات، وامتلاك بطاقات مكتبة، وزيارة المتاحف، اما بعد سن 80 عامًا القراءة اليومية
الكتابة، ممارسة الألعاب الذهنية.

القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟

وشخد المشاركون في الدراسة، انخفاض خطر ألزهايمر بنسبة 38%
بعد تعديل النتائج وفقًا لعوامل مثل العمر والجنس والتعليم.

وتوصل الباحثون إلى أن أصحاب أعلى معدلات "الإثراء المعرفي" كانوا أقل عرضة للإصابة بألزهايمر بنسبة 38%، وانخفض خطر الضعف الإدراكي لديهم بنسبة 36%، وظهرت أعراض المرض لديهم في سن 94 عامًا تقريبًا، أي متأخرة بأكثر من خمس سنوات مقارنة بأصحاب أقل نشاط ذهني

وفي حالات الضعف الإدراكي البسيط، تأخرت الأعراض لدى الأكثر نشاطًا ذهنيًا بنحو سبع سنوات.

القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟

ماذا عن التغيرات في الدماغ؟

وفحص الباحثون أدمغة بعض المشاركين بعد الوفاة، ووجدوا أن الأشخاص الذين مارسوا أنشطة ذهنية باستمرار:

ـ احتفظوا بمهارات تفكير وذاكرة أفضل

ـ شهدوا تدهورًا أبطأ في القدرات العقلية حتى في وجود ترسبات بروتينات الأميلويد والتاو المرتبطة بألزهايمر

القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟

هل تثبت الدراسة أن التعلم يمنع ألزهايمر؟

وأكد الباحثون، أن النتائج تُظهر علاقة ارتباط، لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن التعلم مدى الحياة يمنع المرض.

كما اعتمدت الدراسة جزئيًا على تذكر المشاركين لأنشطتهم في مراحل مبكرة من حياتهم، مما قد يسبب تحيزًا في التذكر.

.القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟

أرقام مقلقة عن الخرف عالميًا

ويعيش نحو 900 ألف شخص حاليًا مع الخرف،
ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.6 مليون بحلول عام 2040.

ويعد الخرف هو السبب الرئيسي للوفاة، مع أكثر من 74 ألف وفاة سنويًا
عالميًا، قد يصل عدد المصابين إلى 14 مليون حالة بحلول 2060.

القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟

تدريب الدماغ يقلل الخطر أيضًا

بالتوازي مع هذه الدراسة، أظهرت أبحاث حديثة أن تمرينًا ذهنيًا يُعرف باسم Double Division قد يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25%، ما يعزز فكرة أن التغييرات في نمط الحياة قد تؤخر المرض حتى في مراحل متقدمة من العمر.

القراءة والكتابة تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر؟

توصيات الخبراء

ودعا الباحثون إلى تعزيز الوصول إلى المكتبات
دعم برامج التعليم المبكر
تشجيع التعلم مدى الحياة
الاستثمار في بيئات محفزة 

