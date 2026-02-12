قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير اقتصادي يرصد أسباب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 1% في اجتماعه الأول عام 2026

أشرف غراب
أشرف غراب
محمد صبيح

رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول خلال عام 2026 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% إلى 19% للإيداع و20% للإقراض, موضحا أن القرار جاء نتيجة تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مع تراجع سعر صرف الدولار، موضحا أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، ما أتاح للبنك المركزي خفض الفائدة .

وأضاف غراب، أن تراجع الضغوط التضخمية فتح الباب أمام لجنة السياسة النقدية لخفض جديد في سعر الفائدة بواقع 1% خاصة وأن البنك المركزي يتوقع أن يتجه معدل التضخم للتراجع نحو المعدل المستهدف بحيث يصل متوسط معدل التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2026، إضافة إلى أن تأجيل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء إلى ما بعد يونيو المقبل يسهم في تقليل الضغوط التضخمية ما أتاح للبنك المركزي خفض سعر الفائدة.

وأشار غراب، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الجنيه، مع تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وتحسن سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، ووجود سعر فائدة حقيقي، أعطى للبنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأول خلال 2026، مضيفا أن مؤشرات التضخم الحالية تعطي مجالا واسعا للتيسير النقدي خلال العام الجاري .

الدكتور أشرف غراب تباطؤ معدل التضخم سعر الفائدة الاحتياطي النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد