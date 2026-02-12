حجازي أساسي.. تشكيل مواجهة القادسية ونيوم بالدوري السعودي

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي القادسية ونيوم عن تشكيل فريقيهما، الذي سيخوض به المواجهة التي تجمعهما اليوم الخميس، على ملعب استاد الامير محمد بن فهد - بمدينة الدمام ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي.
وجاء تشكيل القاديسة كالتالي:
حراسة المرمي: كاستياس
خط الدفاع: نانديز - ناتشو - ذكري - ألفاريز
خط الوسط: هزازي - الجوير - فايجل - بونسو
خط الهجوم:
ريتيجي - كينيونيس
البدلاء:
وليد الأحمد - تركي العمار - احمد علي الكسار - عبد الله السالم - ياسر الشهراني - محمد قاسم - هيثم عسيري - إياد هوسا - إبراهيم محنشي
وجاء تشكيل نيوم كالتالي:
حراسة المرمى: ماكسيميانو
خط الدفاع: خليفة - أحمد حجازي - زيزي - عابدي
خط الوسط: البريك - حجي - كوني - ميسي
خط الهجوم: رودريجيز - لاكازيت
البدلاء:
حسن العلي - محمد الحكيم - عون السلولي - يونس الشنقيطي - جوزيه كاريلي - أيمن فلاته - إسلام هوساوي - أحمد عبده - مصطفى ملائكة