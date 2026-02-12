البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026

أكد محمد صميدة رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء، أنه يتم دراسة وتحديد مواعيد اهلة الشهور الهجرية في معامل أبحاث الشمس.



وقال محمد صميدة في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" نقوم بحسابات استطلاع أهلة وأوائل الشهور العربية بطريقة علمية دقيقة وسليمة بنسبة 100 % ".

واكمل محمد صميدة:" من الناحية العلمية والفلكية تم تحديد بداية شهر رمضان وكل الشهور العربية القادمة ".

وتابع محمد صميدة :" نتعاون مع دار الإفتاء المصرية منذ عقود طويلة في استطلاع أهلة الشهور العربية ".

وأكمل محمد صميدة :" نقوم بإبلاغ دار الإفتاء بالحسابات العلمية الدقيقية والإفتاء تقوم بالإعلان الرسمي من الجانب الشرعي ونحن جهة علمية بحتة".

