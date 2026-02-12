قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية
بحوزتهم زجاجات وأسلحة بيضاء | القبض على 17 شخصا في مشاجرة بالإسماعيلية
إدارة ترامب تهرّب آلاف أجهزة ستارلينك إلى إيران لدعم المتظاهرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة سوهاج يعلن عن توفير 500 فرصة عمل للطلاب خلال الحفل الختامي للنسخة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن توفير ٥٠٠ فرصه عمل للطلاب خلال ختام النسخة الثانية من برنامج “اختراق سوق العمل”.

الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية، بهدف تأهيل وتدريب 2000 طالب وطالبة بمختلف الكليات، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل من خلال ملتقي توظيف شامل يعقد فى ختام البرنامج.

جامعة سوهاج

وفي بداية حفل الختام، وجه الدكتور حسان النعماني، كلمات الشكر والامتنان للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاهتمامه الكبير بفئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الحاضر وصناعة المستقبل.

واتخذت الدولة خطوات جدية نحو تمكينهم سياسيََا واقتصاديََا واجتماعيًا وثقافيًا، مضيفاً أنه تم تبني رؤية شاملة تقوم على الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم للقيادة وصناعة القرار، وذلك من خلال إطلاق مبادرات وطنية لتأهيل الشباب، وتنفيذ برامج تدريبية قوية متميزة فى مختلف المجالات.

وقدم النعماني، خالص التهنئة للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتجديد ثقة القيادة السياسية في تقوليها الحقبة الوزارية، مثمنا التعاون مع الوزارة ودعمها الكامل لتأهيل الشباب عبر رؤية شاملة تعتمد على التدريب التحويلي والمهني.

والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، لمواكبة المتغيرات العالمية لاحتياجات السوق المستقبلية، وتمكين الشباب اقتصاديا وزيادة التمويل المخصص لمشروعاتهم، بما يسهم فى دفع عجلة التقدم والازدهار.

وقال الدكتور أسامة سعد، المدير التنفيذي لمشروع وحدات التضامن الإجتماعي بالجامعات، أن البرنامج يقدم فرصة مميزة للتواصل مع مرشدين مهنيين (Mentors) لمساعدة الطلاب على تحديد مسارهم المهني واكتساب التوجيه اللازم لبناء مستقبلهم المهني بنجاح.

وأشار الدكتور محمد كمال، أن البرنامج التدريبي ضم  تدريب الطلاب في عدد من المجالات وهي، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، التسويق بالعمولة، تطوير الأعمال، وصناعة المحتوى، وأيضاً التسويق الالكتروني.

وأكد على أن مثل تلك البرامج تساهم فى بناء قاعدة كفاءات شبابية قادرة على تولي المسئولية، وتطوير منظومة التدريب المهني لتعزيز تنافسية الشباب في السوقين المحلى والدولي.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف، أن الدكتور حسان النعماني تفقد الشركات النشاركة بحفل الختام وعددهم  57 شركة ومصنع ومؤسسة صناعية وتجارية،  إلى جانب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات، الذين شاركوا في فعاليات البرنامج التدريبي سواء بالتدريب أو تقديم فرص عمل جدية ومميزة للشباب المتدربين، حيث بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الثانية من برنامج اختراق سوق العمل بنجاح 390 طالب وطالبة.

وقد تم ملئ استمارات التقدم لطلب الالتحاق بفرصة عمل بإحدى الشركات المشاركة بالحفل، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين واختيار أفضل العناصر المتقدمة.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

الاستعداد لشهر رمضان

كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان استعدادًا صحيحًا؟.. أمين الفتوى يجيب

كرتونة رمضان

حكم توزيع كرتونة رمضان من زكاة المال

الأموال

هل أخذ مبلغ مالي عثر عليه في الطريق حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

