رئيس جامعة سوهاج يعلن عن توفير 500 فرصة عمل للطلاب خلال الحفل الختامي للنسخة الثانية لبرنامج اختراق سوق العمل

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن توفير ٥٠٠ فرصه عمل للطلاب خلال ختام النسخة الثانية من برنامج “اختراق سوق العمل”.

الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية، بهدف تأهيل وتدريب 2000 طالب وطالبة بمختلف الكليات، وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل من خلال ملتقي توظيف شامل يعقد فى ختام البرنامج.

جامعة سوهاج

وفي بداية حفل الختام، وجه الدكتور حسان النعماني، كلمات الشكر والامتنان للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاهتمامه الكبير بفئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الحاضر وصناعة المستقبل.

واتخذت الدولة خطوات جدية نحو تمكينهم سياسيََا واقتصاديََا واجتماعيًا وثقافيًا، مضيفاً أنه تم تبني رؤية شاملة تقوم على الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم للقيادة وصناعة القرار، وذلك من خلال إطلاق مبادرات وطنية لتأهيل الشباب، وتنفيذ برامج تدريبية قوية متميزة فى مختلف المجالات.

وقدم النعماني، خالص التهنئة للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتجديد ثقة القيادة السياسية في تقوليها الحقبة الوزارية، مثمنا التعاون مع الوزارة ودعمها الكامل لتأهيل الشباب عبر رؤية شاملة تعتمد على التدريب التحويلي والمهني.

والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، لمواكبة المتغيرات العالمية لاحتياجات السوق المستقبلية، وتمكين الشباب اقتصاديا وزيادة التمويل المخصص لمشروعاتهم، بما يسهم فى دفع عجلة التقدم والازدهار.

وقال الدكتور أسامة سعد، المدير التنفيذي لمشروع وحدات التضامن الإجتماعي بالجامعات، أن البرنامج يقدم فرصة مميزة للتواصل مع مرشدين مهنيين (Mentors) لمساعدة الطلاب على تحديد مسارهم المهني واكتساب التوجيه اللازم لبناء مستقبلهم المهني بنجاح.

وأشار الدكتور محمد كمال، أن البرنامج التدريبي ضم تدريب الطلاب في عدد من المجالات وهي، الذكاء الاصطناعي، التجارة الإلكترونية، التسويق بالعمولة، تطوير الأعمال، وصناعة المحتوى، وأيضاً التسويق الالكتروني.

وأكد على أن مثل تلك البرامج تساهم فى بناء قاعدة كفاءات شبابية قادرة على تولي المسئولية، وتطوير منظومة التدريب المهني لتعزيز تنافسية الشباب في السوقين المحلى والدولي.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف، أن الدكتور حسان النعماني تفقد الشركات النشاركة بحفل الختام وعددهم 57 شركة ومصنع ومؤسسة صناعية وتجارية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات، الذين شاركوا في فعاليات البرنامج التدريبي سواء بالتدريب أو تقديم فرص عمل جدية ومميزة للشباب المتدربين، حيث بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الثانية من برنامج اختراق سوق العمل بنجاح 390 طالب وطالبة.

وقد تم ملئ استمارات التقدم لطلب الالتحاق بفرصة عمل بإحدى الشركات المشاركة بالحفل، وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المتقدمين واختيار أفضل العناصر المتقدمة.