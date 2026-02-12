منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم الخميس جهود التعامل الفورى وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تداوله مساء أمس الأربعاء في برنامج "يحدث فى مصر " للإعلامى شريف عامر عن تضرر سكان منطقة المجزر الألى الواقعة بمنطقة كفر الجبل بحى الهرم من تراكم المخلفات والقمامة على جانبى مصرف أبو عوض من خلال جهاز شئون البيئة ومحافظة الجيزة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى قيام جهاز شئون البيئة من خلال قطاع الفروع بالتنسيق مع قيادات محافظة الجيزة وتم تشكيل لجنة تضم فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، و ممثلين من حي الهرم و مسئولي الإدارة العامة للصرف شمال الجيزة بوزارة الموارد المائية والرى للمعاينة وإتخاذ اللازم من رفع تراكمات المخلفات والقمامة وتطهير المصرف ، حيث تبين وجود تراكمات قمامة ومخلفات مصانع وهدم وبناء، ووصلات منزلية لتوصيل الصرف الصحى على المصرف فى المنطقة السكنية المجاورة للمصرف، وقد تم إدراج المنطقة ضمن خطة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة وتم تخصيص الموارد المالية للمشروع.

كما أوضحت اللجنة أنه جاري تنفيذ مشروع الصرف الصحي فى باقى مسافة المصرف التابعة لمجلس مدينه أبو النمرس والتي تبلغ ٢٠٥ كم والانتهاء منها خلال هذا العام.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن محافظة الجيزة بالتعاون والتنسيق مع حي الهرم ومركز ومدينة أبو النمرس ومديرية الري وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى قاموا بإتخاذ اللازم ورفع المخلفات والقمامة ونواتج التطهير من المصرف والتى بلغت ٤٥ طن وجارى استكمال رفع ٢٠طن الآن بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ومنع أي تأثيرات بيئية أو صحية سلبية على صحة المواطنين والبيئة المحيطة .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى قيام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتفقد أعمال التطهير ورفع تراكمات المخلفات والقمامة علي أرض الواقع لضمان استدامة الأعمال المنفذة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ومنع أي تأثيرات بيئية أو صحية بالمنطقة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة الدورية من جهاز شئون البيئة والمحافظة وباقي الجهات المعنية لرفع نواتج للتطهير أولًا بأول وتحسين مستوى النظافة بمحيط المصرف، والتصدي لأي محاولات لإلقاء المخلفات مرة أخرى حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما أصدرت الدكتورة منال عوض توجيهات لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بضرورة المتابعة الدورية للتأكد من رفع التراكمات، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالمنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.