ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية

نجحت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة البارالمبي في الصعود لنصف نهائي بطولة العالم والمقامة حاليًا بالبحرين خلال الفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجاري.

وكتبت "عيسى" اسمها بأحرف من نور بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية وعربية تضمن الفوز بميدالية في بطولة العالم البارالمبية.

ومن المقرر، أن تخوض ياسمينا عيسى منافسات نصف النهائي رفقة شريكتها الأمريكية "جايسي سيمون".

وصعد الزوجي المصري الأمريكي لقبل النهائي عقب الفوز على زوجي من الثنائي "البيروفية روبي ميلاجروس ولاعبة هونج كونج تشوي وينج كي بنتيجة 2-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-14، 17-21، 21-10".

وتضم البعثة المصرية المشاركة في البطولة كلا من: "شيماء سامي - محمد رشاد - محمد حسن - طارق عباس - جون خالد - ياسمينا عيسى - رحمة أحمد - شاهنده إبراهيم - بسملة هاشم".

ويقود المنتخب المصري فنيا محمد عاطف المدير الفني، فيما يشرف على كافة تفاصيل البعثة شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.