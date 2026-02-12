عاجل | فيفا يحرّم أتلتيك بلباو من تسجيل لاعبين حتى يناير 2028

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي عن إصدار قرار صارم بحق نادي أتلتيك بلباو الإسباني، يقضي بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد خلال ثلاث فترات انتقالات متتالية، أي حتى يناير 2028.

ويشمل الحظر جميع أسواق الانتقالات المقبلة، مما يعني أن الفريق لن يتمكن من إضافة أي لاعب في فترات انتقالات صيف 2026، شتاء 2027، وصيف 2027، في إجراء يشكل ضربة قوية لخطط النادي المستقبلية.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي عن الأسباب التي دفعت الفيفا لاتخاذ هذا القرار، وسط ترقب كبير من الجماهير ووسائل الإعلام لمعرفة دوافع العقوبة والتفاصيل التي ستكشفها الجهات المعنية لاحقًا.

وتأتي هذه العقوبة في وقت يسعى فيه أتلتيك بلباو لتعزيز صفوفه للمنافسة محليًا وقاريًا، ما يجعل قرار الحظر يعقّد من خطط الفريق في البناء والتجديد خلال المواسم القادمة.

في انتظار مزيد من التفاصيل الرسمية، تبقى هذه العقوبة واحدة من أبرز القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي مؤخرًا بحق الأندية في سوق الانتقالات.

