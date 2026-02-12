قبل شهر رمضان.. تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه هناك تكليفات رئاسية للحكومة بعد تعديل التشكيل الوزاري وتتركز حول 4 محاور .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" رئيس الوزراء أكد أن المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية على رأس أولويات الحكومة ".



وتابع محمد الحمصاني :" نعمل على تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التعاون مع الإعلام والرأي العام المصري ".

وأكمل محمد الحمصاني :" هناك إجراءات عكفت عليها الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق وعلى رأسها استمرار المسار النزولي للتضخم ".

ولفت محمد الحمصاني :" الدولة تسعى لتوفير السلع وإتاحتها بشكل كبير في الأسواق بما يسهم في الحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ، كما يتم إنشاء معارض لبيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة ".

وتابع محمد الحمصاني :" هناك دور رقابي على الأسواق لضبط الأسعار في الأسواق ومحاسبة أي ممارسات ضارة ".