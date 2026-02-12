قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قبل شهر رمضان.. تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه هناك تكليفات رئاسية للحكومة بعد تعديل التشكيل الوزاري وتتركز حول 4 محاور .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" رئيس الوزراء أكد أن المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية  على رأس أولويات الحكومة ".


وتابع محمد الحمصاني :" نعمل على تحسين الأداء الحكومي وتعزيز التعاون مع الإعلام والرأي العام المصري ".

وأكمل محمد الحمصاني :"  هناك إجراءات عكفت عليها الحكومة لضبط الأسعار في الأسواق وعلى رأسها استمرار المسار النزولي للتضخم ".

ولفت محمد الحمصاني :" الدولة تسعى لتوفير السلع وإتاحتها بشكل كبير في الأسواق بما يسهم في الحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار ، كما يتم إنشاء معارض لبيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة ".

وتابع محمد الحمصاني :" هناك دور رقابي على الأسواق لضبط الأسعار في الأسواق ومحاسبة أي ممارسات ضارة ". 

