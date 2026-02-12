قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
مدبولي: التكليفات الرئاسية أولويات المرحلة المقبلة.. وتطوير شامل لشركات قطاع الأعمال دون تصفية
ضياء رشوان: محدش يقولي سيادة الوزير.. أنا سيادة الزميل
النص اليمين أكبر ولا الشمال .. اكتشف أسباب اختلاف حجم جانبي الجسم
توك شو

مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار يأتيان في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن أول توجيه للحكومة الجديدة هو تحقيق التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، بما يضمن تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويسرّع وتيرة إنجاز القوانين والتشريعات الداعمة لمسار التنمية.

 

تحقيق الاستدامة المالية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتمويلات الوزارات تمتد حتى عام 2030، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وضمان كفاءة الإنفاق العام، مؤكدًا أن مصر تمتلك سياسة ورؤية استراتيجية متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وفيما يتعلق بملف الإسكان، شدد رئيس الوزراء على أن محور الإيجار سيلبي متطلبات جميع الفئات المستحقة بعد إقرار قانون الإيجار الجديد، بما يحقق التوازن في سوق الإسكان ويوفر حلولًا مناسبة لمختلف الشرائح الاجتماعية.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الحكومة الإسكان رئيس الوزراء الإيجار الإنفاق العام الاستثمارات المحلية مجلس النواب

