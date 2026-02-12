وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف

قال البروفيسور أحمد شنب، وزير الثقافة والإعلام بحكومة إقليم دارفور، إن التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس، بشأن وجود تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام أو تهدئة في السودان، تعبّر عن رؤيته الشخصية وليست عن رأي المجتمع السوداني.

وأضاف شنب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بولس يتحدث من زاويته الخاصة، وليس من زاوية السودان وأهله وقيادة شعبه.

وشدد على أن أحداً في حكومة السودان أو بين المواطنين لم يرفض مبدأ السلام، غير أنه أكد أن السلام يجب أن يكون بعزة وسيادة للسودان، وألا يأتي بمجرد تصريحات أو أطروحات لا تراعي هذه الأسس.

وأكد، أنّ السلام ينبغي أن يتحقق بما يصون كرامة الدولة وسيادتها، لا أن يُطرح في صورة أقوال مجردة.

وتابع وزير الثقافة والإعلام بحكومة إقليم دارفور أن هناك خطوات عاجلة يجب اتخاذها، موضحاً أنه لا يمكن السماح لميليشيا مارست القتل والعنف والسرقة والاغتصاب بحق أبناء الشعب بأن تُمنح هدنة أو يُجلس معها.